Sedat Peker’in kardeşi serbest bırakıldı mı? Emniyetten açıklama geldi

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan isimlerden Sedat Peker, Pazar günü yayınladığı 7. videoda, 25 yıl önce KKTC’de uğradığı silahlı saldırıda katledilen ve “Kıbrısın Uğur Mumcusu” olarak bilinen gazeteci Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili Susurluk Skandalı’nın ünlü isimlerinden Korkut Eken’in ismini vermiş, kardeşi Atilla Peker’in cinayetten bir süre önce görevlendirilen “tetikçi” ekiplerinin birinde görevlendirildiğini açıklamıştı.

Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, aynı gün Fethiye’de Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Atilla Peker'in içerisinde olduğu araçta, pazar günü yol kontrolü sırasında yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildiği açıklandı. Ayrıca Peker ve Olcay’a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandığı duyuruldu.

SOYLU: TALİMAT VERDİM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün gece Habertürk yayınında konuyla ilgili sorular üzerine açıklama yaptı. Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayetinde kardeşinin adının vermesi için “Ben de istiyorum hukuk orada devreye girsin” diyen Soylu, Atilla Peker’in gözaltına alınma sebebini, “Yapılan ihbarla ruhsatsız tabanca sebebiyle alındı. Kutlu Adalı soruşturmasıyla ilgili alınması lazımdı. Ben de sizinle aynı kanaatteyim. Bugün alınması için Emniyet Müdürlüğü KOM dairesine yazı yazdırdım. Bir iddia var. Bu iddiayı ben mi yazdırmam lazım. Re’sen devreye girmesi lazım değil mi? Benim görevim İçişleri Bakanı olarak önleyeciliktir” diye açıkladı. Soylu, “Kutlu Adalı cinayetinde en ufak bir açık varsa bu bizim namus meselemizdir. Hemen devreye girilmesi lazım. Kıbrıs’ta kim yapmışsa bedelini ödemekle mükelleftir” diye ekledi.

PEKER: ADLİ KONTROLLE SERBEST

Sedat Peker ise sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaparak kardeşinin adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu. Peker “Kardeşim Atilla Peker adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bu gelişmeler üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkililerine ulaşan SÖZCÜ Muhabiri Atilla Peker'in Muğla'daki işlemlerinin devam ettiği bilgisini aldı. Emniyet yetkilileri cinayet ismi vermeden Atilla Peker'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işlediği bir suçtan dolayı ifadesinin sürdüğü ve bu nedenle de serbest bırakılmadığını söyledi.

İlginizi Çekebilir Sedat Peker'in kardeşinin gözaltına alınma nedeni belli oldu