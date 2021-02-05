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Selçuk Özdağ’a saldıranlar hakkında istenen ceza belli oldu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı sonrasında yakalanan ve tutuklanan beş kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İsmail SAYMAZ
Güncellenme: 18:11, 05/02/2021
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Selçuk Özdağ’a saldıranlar hakkında istenen ceza belli oldu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde beş kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında beş saldırgan hakkında iddianame düzenlendi.

Sanıklar hakkında “birden çok kişiyle birlikte hareket ederek silahlı tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla, “kemik kıracak şekilde yaralama” suçundan da 3 yıldan 9 yıla kadar olmak üzere toplam 5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Selçuk Özdağ’ın, 15 Ocak’ta evinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli 19 Ocak’ta tutuklanmış, 3 saldırgan ise 28 Ocak’ta yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Mahkeme iddianameyi kabul etti.

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NE OLMUŞTU

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta saat 12.35 sıralarında Cevizlidere Mahallesi’nde bulunan evinden cuma namazı için aracına bineceği sırada bir grubun saldırısına uğramıştı. Hastanede tedavi gören Özdağ emniyette verdiği ifadesinde, “Kendisine bakarak sağ tarafta bulunan aracıma doğru yöneldiğim esnada iki şahıs bir anda sopalarla bacaklarıma vurmaya başladılar. Ben döndüm ve şahıslara bağırmaya başladım, o esnada kafama darbe aldım. Bu şahıslara bağırırken eşkalini tam hatırlamadığım bir şahsın, iki araç arasından bana silah doğrulttuğunu gördüm. Apartmanın köşesine kadar iki şahısla boğuşmaya devam ettim. O esnada aracımın şoförü de araçta beni bekliyordu. Ondan üzerime kayıtlı silahımı getirmesini istedim. Ancak şoförüm beni duymadığı için silahı getiremedi. Beni darbeden şahıslar bir anda kaçmaya başladılar. İki şahıs beni darp ederken, biri de şoförümün araçtan inmesini engellemiş. O da diğerleriyle birlikte önümden koşarak kaçtı” diye konuştu.

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Yayınlanma Tarihi:13:18,