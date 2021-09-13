Sevenlerinin gönlünde paşaların paşasıdır

28 Şubat davasında er konumuna düşürülen emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi “Kalplerindeki Atatürk ve vatan sevgisini de alabilecekler mi?” diye sordu.

Saygı ÖZTÜRK

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Kamuoyunda “28 Şubat Davası” olarak bilinen, emekli 14 general ve amiralin ömürboyu hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlanan davada, idari işlem olarak rütbeleri alındı. “Er” konumuna düşürüldü. Yaşları 75 ile 88 arasında değişen komutanların birinin sonda takılı olarak cezaevinde tutulduğu, Çetin Doğan'ın rahatsızlığı yüzünden yürümekte zorluk çektiği, Çevik Bir de ise unutkanlık baş gösterdiği bildirildi. Avukatları, müvekkillerinin adil yargılanmadıklarını ve hak ihlalleri gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracak. Eski 1'nci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan, hükümlü komutanların general ve amirallik rütbelerinin alınmasını SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

ER DE AYNI STATÜDE

Nilgül Doğan, şunları söyledi: “Rütbelerinin alındığına ilişkin haber portallara düştüğü andan itibaren telefonlarım hiç durmadı. Çetin Doğan'ı ve diğer komutanları yakından tanıyanlar gerçekten çok üzüldüklerini ifade ettiler. Onları ben teselli ettim. Bana göre; ülkeye en yakınlarını bile ihmal ederek hizmet vermiş, dağda, taşta ülkenin birlik ve bütünlüğüne göz dikenlerle savaşmış, yurtiçi ve yurtdışı görevlerini Atatürk'ün izinde kalarak cansiperane yapmış bir orgeneral de, er de aynı değerde ve statüdedir. Vatan için canını vermiş şehidin, savaşmış gazinin değeri bir orgeneralden daha mı aşağıdır? Hayır. Eşlerimizin tırnaklarıyla kazıyarak aldıkları rütbeleri, iftiralarla almaya kalkanlar, onların bu vatana verdikleri hizmetleri, aldıkları üstün hizmet madalyalarını, hele hele kalplerindeki Atatürk ve Vatan sevgisini de alabilecekler mi? Onlar sevenlerinin gönlünde paşaların paşasıdır”