Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı

Türkiye’de hakkında kara para soruşturması başlatıldıktan sonra yurtdışına çıkan ve bir daha dönmeyen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da tutuklandı.

SÖZCÜ’ye konuşan Korkmaz’ın avukatları tutuklama talebinin ABD makamlarından geldiğini belirterek, yargılamanın ilk etapta Avusturya’da yapılacağını söyledi.

İKİ KARDEŞ MAHKUM OLMUŞTU

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. ‘Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

ONLARCA ŞİRKETE YATIRIM YAPTILAR

2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile SBK’nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK’ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK’nın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti.

TÜRKİYE’DE DE DAVA AÇILMIŞTI

SBK Holding ve bağlı altı şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığı iddiaları üzerine Türkiye'de de dava açılmıştı. Geçtiğimiz ay ilk duruşması yapılan davaya hakkında yakalama kararı olan Sezgin Baran Korkmaz yurtdışında olduğu için katılmamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, SB Holding ve holdinge bağlı altı şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce geçen yıl 29 Aralık'ta operasyon düzenlemişti.

Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz, operasyondan bir hafta önce yurtdışına çıkmış ve Ocak ayında Türkiye'ye döneceğini söylemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu, SBK Holding’in sahibi iş adamı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki mal varlığı değerini aklama soruşturmasını tamamlayarak Nisan ayında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) “suçtan zarar gören”, Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi “şüpheli” olarak yer aldı.

İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD'deki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları ileri sürüldü.

SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de “malen sorumlu” olarak gösterildi.

GERÇEK FAYDALANAN KİŞİ

Yapılan para transferi işlerine de iddianamede yer verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz için iddianamede şu ifadeler yer aldı:

“Kom Daire Başkanlığı'nca tanzim edilen 28/12/2020 tarihli Araştırma Raporuna göre; araştırma konusu şirketlerdeki ortaklık yapısı, yönetim kurullarında sık sık yaşanan değişiklikler, şirketlerdeki hisse devirleri ile şüpheli Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisi ile akrabalık, çalışan kaydı, şirket ortağı, yönetim kurulu üyesi vb. sıfatlarda görev almalarının, şahısların ekonomik durumları ile bağdaşmayan hayatın olağan akışına aykırı Havale/EFT/Swift yapmalarından ‘gerçek faydalanan' kişinin şüpheli Sezgin Baran Korkmaz olduğu tespit edilmiştir.”

PARA TRAFİĞİ

MASAK Başkanlığı tarafından hazırlanan Aklama İncelemesi Raporu'nda Sezgin Baran Korkmaz'ın para trafiği şöyle anlatıldı:

“*Yüzde yüz hissesine sahip olduğu SBK Holding A.Ş. vasıtasıyla 2013-09/11/2016 tarihleri arasında toplamda 46 milyon 608 bin 135 USD haksız kazancı,

* 17/06/2015-03/11/2016 tarihleri arasında Lüksemburg'da kurmuş olduğu ISANNE SARL şirketi ve SBK Holding'in alt şirketlerinden olan Biofarma ilaç Sanayi A.Ş. vasıtasıyla 40 milyon USD haksız kazancı,

* Şahsi hesapları üzerinden ABD'de bulunan Bank Of America isimli bankadaki hesabına gönderdiği 6 milyon USD haksız kazancı zincir şeklinde ilerleyen işlemlerle, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli banka işlemlerine tabi tutarak, kabul ederek, bulundurarak ve kullanarak akladığı…”

7 BUÇUK YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Sezgin Baran Korkmaz hakkında “Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.