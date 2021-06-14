Sigara içmeyene 5 gün izin, işe bisikletle gelene 50 TL

Hizmet-İş Sendikası'na kayıtlı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden Gazi Kültür A.Ş, Gazi Bel A.Ş ve Gazi Ağaç A.Ş bünyesinde çalışan işçilerin eğitimi amacıyla düzenlenen toplantıdan sonra açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, yıl başında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilerin sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

“SİGARA İÇEN KİŞİ 1 SAAT DAHA AZ ÇALIŞIYOR”

Tanrıöver, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Murat Geç'in de katıldığı toplantıda sözleşme ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığını belirterek şunları söyledi:

* 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak sözleşmemiz gereği, sigara içmeyen ya da sigarayı bırakan kardeşlerimize yıllık 5 gün fazla izin yapma hakkı veriliyor.

* Çünkü, sigara içen bir kişi günde en az 1 saat az çalışıyor. Bu ayda ortalama 30 saatlik kayıp. Sigara içmeyen bu süreyi çalışarak geçirdiği için adaleti sağlamış olacağız.

* Aracı olup, işine bisikletle gelenlere de aylık 50 TL fazla ödeme yapacağız. Böylelikle işçimiz hem benzin masrafından kurtulacak, hem de bisiklet kullandığı için spor yapmış olacak. Bisikletlerin muhafazası için gerekli tüm önlemlerimizi aldık.