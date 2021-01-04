Sizde ar, namus, izan kalmadı mı?

Üniversitelerin, akademik personel alımlarında bazı bölümler için aradığı özel şartlar, yüksek puanlı adayların yazılı sınavlarda elenmesi uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. Son olarak Siirt'te İslam Felsefesi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosu sınavına giren 10 kişiden birinci ve ikinci sıradaki adaylar elendi, son sıradaki kişi kazandı. 87 ALES ve 96 dil puanı ile ikinci sıradan sınava giren Egemen Kurtoğlu, elenmesini yargıya taşıyacağını açıkladı. İşte 26 yaşındaki bir gencin isyanı:

– Yaklaşık 6-7 senedir İslam felsefesi sınavlarına girerim, artık o kavramların kitabi karşılıklarını Kur'an'ı ezberler gibi ezberlemişim. Herhangi genel geçer bir sınavdan 75 altında alma ihtimalim açık söyleyeyim sıfır.

EMEĞİMİ YEDİRMEM

– Siirt'te açılan sınav kadar düzenbazca, aşağılık bir tezgahı hiç görmedim bugüne dek. Ön değerlendirme sonuçları ile sınav arasında sadece 1 gün vardı ve İzmir'den Siirt'e her gün 1 araç gidiyormuş. Yetişmeme ihtimalim vardı. Fakat kafaya koydum, sadece rahatsız etmek için gittim.

– Listede 2. sıradaydım. Sonuç açıklandığında şok oldum. İlk defa bir İslam felsefesi sınavından 40 aldım. Sınavı kazanan listeye sonuncu giren aday.

– Youtube'dan video izleye izleye, karşılaştırmalı kitap okuya okuya İngilizce ve Arapça öğrendim. Bu emekleri yedirir miyim?

60 PUANI NASIL KIRDIĞINIZI AÇIKAYACAK YÜREK VAR MI SİZDE?

Egemen Kurtoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kağıtların açıklanmasını istedi. Kurtoğlu, şunları kaydetti: “Bende o kağıdı kamuoyuna açacak yürek var, sizde de 60 puanı nasıl kırdığınızı izah edecek yürek varsa hodri meydan. Senelerdir her gün bu alan için kafayı yemiş gibi yaptığım okumalarla köy üniversitelerinden dahi elendim. Sizin Allahınız yok. Diğer adaylar isterse 100 alsın, ben 40'lık kağıt vermedim. Bir hafta önce 82 ve 77 puan almış birinin 40 alması garip gelmiyor mu?”