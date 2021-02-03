Son dakika… Boğaziçi Rektörü Melih Bulu’dan ‘istifa’ açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar sürüyor.

Üniversite’nin yanı sıra Kadıköy ve Ankara’da düzenlenen eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alırken, Rektör Melih Bulu, bugün bir açıklama yaptı. “İstifayı asla düşünmüyorum” diyen Bulu, şunları söyledi:

BOĞAZİÇİ’Nİ İLK YÜZE SOKACAĞIM

– Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Boğaziçi’nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi’ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız.

– Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve bunu yapabileceğime inanıyorum, dört sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi’ni de ilk 100’e sokmak için elimden geleni yapacağım.

PROTESTO HAKKI AŞIRIYA GÖTÜRÜLDÜ

Bazıları protesto hakkını çok ileriye götürdü. Rektörlük binasının üç kapısı da ablukaya alınarak içeride çalışanların dışarı çıkmaları engellendi. Öğrenciler ve hocaların protesto hakkı var ama demokratik sınırları zorluyorlar. Protesto hakkı aşırıya götürüldü.

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