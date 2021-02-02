Son dakika… Boğaziçi’ne destek için Kadıköy’de toplananlara polis müdahalesi

Kadıköy'de Boğaziçi öğrencilerinin eylemine destek olmak amacıyla öğrenciler engellemelere rağmen Rıhtım'da toplanmaya başladı. Ancak polis toplanan gruba biber gazı sıkarak müdahale etti. CHP’li İlhan Cihaner, Ali Şeker, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay ve Ahmet Şık müdahaleye tepki gösterdi.

Öte yandan Twitter’da Boğaziçi Dayanışması hesabından yapılan paylaşımda, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Hisarüstü’nde polisin otobüsleri durdurup GBT kontrolü yaptığı, vapurlara Boğaziçi öğrencilerinin alınmadığı belirtildi.

Bir Boğaziçi öğrencisi ise Twitter'dan “Biraz önce Kadıköy vapuruna Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğum için alınmadım. Nedeni ise Boğaziçililerin Kadıköy'e geçmesi yasakmış!!!!” diye yazdı.

KADIKÖY’E YASAK GELMİŞTİ

Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağrılarına ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada şöyle denilmişti:

* Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 2 Şubat 2021 Salı (bugün) günü saat 18:00’da ve önümüzdeki günlerde Kadıköy İskele Meydanında toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır.

* Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarda yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır.