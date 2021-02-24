Son dakika… Erdoğan: Gara’daki katliamı bize yıkmak alçaklıktır

Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla girdiği ‘Gara operasyonu' polemiği sonrası karşılıklı davalık olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor:

– Bundan üç yıl önce 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı’nı hukuki zemine kavuşturma adımımızı atmıştık. Bu ittifakın ülkemizin birliği, bütünlüğü ve devletimizin bekası en onurlu en hasbi ittifakı olduğunu görüyoruz. Tarihi mücadelemizde Cumhur İttifakı’nın çok büyük katkısı vardır. Yine nice saldırıyı da Cumhur İttifakı’nın güçlü zemininde karşılayıp boşa çıkardık.

ANLAYIŞ BİRLİĞİ BULAMAZSINIZ

– CHP bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi diğer yanında yerli ve milli hassasiyetleri koruduğunu ümit ettiğimiz diğer bir partiyi alarak ilerledi. Bu zoraki ittifakın içinde ülkenin milletin birlik ve beraberliği konusunda anlayış birliği bulamazsınız. Uluslararası saldırılara karşı devletinin yanında yer alma erdemini hiç göremezsiniz. Karşımızda dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kılıfı altında dillendiren bir heyula var.

SÜZME FAŞİST BİR PARTİDİR

– Millet tek parti devrinden beri CHP’nin ciğerini biliyor. CHP’nin içinde demokrasi yoktur. Çünkü sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin d’sinden bile nasibini almamış süzme faşist bir partidir. CHP’nin içinde kalkınma da yoktur. Milletin işine yarayacak hiçbir işe yaraşmaz. Adalet yoktur. Milli ve yerli hassasiyet yoktur. Çünkü duruşunu milletine göre değil önüne konan senaryolara göre belirler. Taciz, tecavüz, hırsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına bulaşmıştır.

ŞEHİRLERDEKİ MANZARA BUNU ANLATIYOR

– Taciz, tecavüz, hırsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına bulaşmıştır. CHP kayıp bir partidir. Bu sadece siyasetin değil, ülkenin kaybıdır. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Sadece yağan karın ardından CHP’li belediyelerin yönetimindeki şehirlerdeki manzara bunu anlatıyor.

– Geçtiğimiz günlerde Gara’da masum 13 insanımızın katledilmesi bile bunları utandırmaya yetmemiştir. Öyle utanmazlar ki onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor. 5 yıl 6 yıl bizim bu insanlarımızı kaçıranlar kim? Ve biz bu süre içerisinde dağ demedik, taş demedik, eğlendik. Ve bunun mücadelesini verdik.

TERÖRİSTLERLE BERABER YÜRÜDÜNÜZ

– Bakanlarımızı gönderdik. Makamınızda gelip size her şeyi anlattılar. “Ne soracaksanız sorun” dediler. Bu kadar açık, şeffaf her şey ortaya konurken siz ne yüzsüzsünüz ki bu kadar çalışmadan sonra hâlâ saldırıyorsunuz. Bilesiniz ki bu Cumhur İttifakı ve AK Parti iktidarı bu yolda inanarak, sizin kol gerdiğiniz teröristleri inlerinde bitire bitire devam edecektir.

– Bu katliamın suçunu bize yıkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunları cibiliyeti bozuk. “Ne yaptık?” diyorlar sonra. Teröristlerle beraber yürüdünüz. PKK’dan FETÖ’ye her çeşit teröristi savunmak için il başkanlarına kadar seferber olan siz değil misiniz? Sınır ötesi harekatlarımızı eleştiren, gidemezsiniz diye demeçler veren siz değil misiniz? Terör örgütü olarak görmüyoruz diyen (YPG’yi) siz değil misiniz?