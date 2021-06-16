SÖZCÜ gündeme getirmişti! AKP’li belediye külliye inşaatına başladı

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017’de PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin adına memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinin Doğancık köyünde 1 Ocak 2019'da Fethi Sekin Külliyesi inşaatına başlanmış ancak taşıyıcı firmaya ödeme yapılmadığı gerekçesiyle külliyenin inşaatına ara verilmişti.

Külliyeyi inşa ettiren Samsun merkezli Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu'nun esnaftan aldığı yüklü miktardaki malzemenin parasını ödemediği, külliyenin yüklenici firmasına ise 2 milyon 395 bin lira borcu olduğu da iddia edilmişti.

AKP'li Elazığ Belediyesi, il özel idaresi tarafından tahsis edilen alana Şehit Fethi Sekin külliyesini yapma kararı alarak inşaatın temelini attı.

“YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR”

SÖZCÜ'nün şehit polis Fethi Sekin adına yapılan ancak tamamlanamayan külliyeyi gündeme getirmesi sonrasında AKP'li Elazığ Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

* Fethi Sekin anısına Baskil İlçemizin Doğancık Köyü’nde Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu tarafından külliye inşasına başlanmıştı. Ancak Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu tarafından yüklenici firmaya ödeme yapılmamasından dolayı külliyenin inşaatına ara verilmişti.

* Sürecin sekteye uğraması ile Elazığ Belediyesi olarak külliye inşaatına ilişkin Doğancık Köyü Muhtarlığı ile bir protokol yapılarak 3 Temmuz 2020 tarihinde yeni bir ihale gerçekleştirilmiştir. Ancak açılan alacak davasına ilişkin mahkeme tarafından 12 Ağustos 2020 tarihli yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle çalışmalar durdurulmuştur.

* Elazığ Belediyesi olarak yargı sürecinin devam etmesi ve konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak şehidimizin ailesiyle de görüşmeler yapılmış, Doğancık Köyü’nde yeni yer tahsisi için çalışmalar başlatılmıştır. Özel İdare’ye ait bir alanın Elazığ Belediyesi’ne devri geçtiğimiz hafta sağlanmıştır. Külliye inşasına ilişkin ihale 2021 yılı içerisinde yapılarak inşa çalışmalarının yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

SELÇUKLU VE OSMANLI MİMARİSİNDEN İZLER TAŞIYACAK

İçerisinde toplantı, konferans, sergi salonları, 4 adet atölye ve bay-bayan lavaboları yer alacak külliye inşaatında, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi örnek alınacak. Tarihi dönemlere ait motifler ile süslenecek külliye binasının inşa çalışmaları tamamlandıktan sonra ise çevre ve peyzaj çalışmalarına başlanılacağı kaydedildi.

“KENDİSİNİ RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM”

Belediye olarak yarım bırakılan “Şehit Fethi Sekin Külliyesi” yapım işini kendilerine görev kabul edip üstlendiklerini dile getiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Kahraman şehidimiz yazdığı kahramanlık destanıyla vatan, millet sevdasının simge isimlerinden biri olmuştur. Fethi Sekin gibi kahramanlarımızın asil kanlarıyla yoğrulan bu kutlu vatanın evlatları olarak daima ona minnettar olacağız. Kahraman şehidimizin anısını yaşatmaya katkı sağlamaktan büyük onur duyuyoruz. Kendisini bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.