Süleyman Soylu gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısını açıkladı

Bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP’li belediyelerde yaşanan gri pasaport olayına da değindi.

“8 ay önce bir valimizden uyarı aldık. 2016, 2018 ve 2020’de uyarı yazıları gönderdik” ifadesini kullanan Bakan Soylu, 19 ildeki 27 belediyede soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Soylu açıklamasının devamında “2018’den bugüne hizmet pasaportuyla yurt dışına çıkan 109 bin kişiden pasaport süresi biten ve dönmeyen 804 kişi var. Valilerce reddedilen 4 bin 456 başvuru vardır” dedi.

Gri pasaport ile ilgili mevzuat değişikliğinin tartışılacağını belirten Soylu, “Birkaç kişi istismar etti diye bunu engeleme yaklaşımına gitmemek lazım. İstismarları önleyecek düzenlemeler getirilmeli” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Bazı belediyelerden sağlanan gri pasaportların yurt dışına insan göndermek için kullanıldığı ve bu kişilerin geri dönmediğinin ortaya çıkması Türkiye’de büyük tartışma yaratmıştı. Malatya’da ortaya çıkan, ardından Elazığ, Ordu ve Bursa gibi illere sıçrayan gri pasaportla yurt dışına insan kaçırma skandalı uluslararası krize dönüşmüştü.

Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin insan kaçakçılığı skandalını fark eden ve konuyla ilgili Ankara'yı uyaran iki diplomat merkeze çekilmişti. Ardından muhalefetin gri pasaportla yapılan insan kaçakçılığının araştırılması için verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

Almanya, Türkiye’de hizmete mahsus olarak konsolosluk görevlileri, resmi görevliler ile milli sporculara verilen ve vizesiz seyahati sağlayan gri pasaport olayıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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