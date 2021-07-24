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Suriye’den acı haber: 2 askerimiz şehit, 2 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracına teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıklayarak, bölgedeki terör hedeflerinin etkili şekilde vurulduğunu duyurdu.

Güncellenme: 23:56, 24/07/2021
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Suriye’den acı haber: 2 askerimiz şehit, 2 yaralı

Suriye’de Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

SALDIRI KİRPİ ARACINA DÜZENLENDİ

Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

* Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır.

* Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

TERÖR HEDEFLERİ ETKİLİ ŞEKİLDE VURULDU

* Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur.

* Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

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Yayınlanma Tarihi:23:33,