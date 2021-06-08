Taciz iddiasında mahalleyi karıştırdı

İlçeye bağlı Kavaklık Mahallesi’nde Y.D., O.D. aynı evde G.İ. ile birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra aralarında tartışma çıkınca G.İ. olay yerinden kaçmaya başladı.

“BENİ ÖLDÜRECEKLER”

Y.D. ile O.D. de mahallede G.İ.'nin eşine tacizde bulunduğunu iddia ederek arkadaşlarını kovalamaya başladı. Tacizde bulunduğu iddia edilen G.İ. olay yerinin yakınında bulunan E.A.'nın kullandığı otomobile zorla binerek kendisini öldürmek isteyen kişiler olduğunu, ellerinde silah bulunduğunu söyledi.

G.İ.'nin iddiaları üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan E.A.'nın otomobilinin önü Y.D. ve O.D. tarafından kesilerek durduruldu. Araç sürücüsü ve araca zorla binen G.İ. saldırganlardan korkarak araçtan uzaklaştı.

YAKINLARI ARACI PARÇALADI

Y.D., O.D. ve bazı yakınları ise önünü kestikleri araca taş ve sopalarla saldırarak camlarını kırıp, kaportasına saldırarak büyük hasar verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Y.D. ile O.D.'yi yakalayarak karakola götürürken, olayla ilgisi olmayan ancak tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin aracına binmesi üzerine mağdur olan E.A., karakola giderek her iki taraftan da davacı ve şikayetçi oldu.

E.A.'nın avukatı da müvekkilinin olayda mağdur olduğunu ve olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek her iki taraftan da davacı ve şikayetçi olduklarını söyledi. (İHA)