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Taciz iddiasıyla yargılanan cami imamı emekli edildi

Elazığ’da cami imamı olarak görev yapan ve 16 yaşındaki Y.S’ye 6 yıl boyunca taciz ettiği iddiasıyla yargılanan 51 yaşındaki H.K., emekli edildi. Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan mağdur Y.S’nın avukatı Ali Aslan Emre, ”Davanın başlamasına yakın bir süreçte alelacele bir şekilde şüphelinin emekli edilmesi hukuken ve vicdanen doğru değil” dedi.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 00:01, 16/02/2021
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Taciz iddiasıyla yargılanan cami imamı emekli edildi

Elazığ'da 16 yaşındaki Y.S'ye 6 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan cami imamı H.K. geçtiğimiz kasım ayında Elazığ valiliği tarafından açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Taciz iddiasıyla yargılanmasına devam edilen H.K, emekli edildi. Konuya ilişkin Elazığ Valiliği yetkilileri de H.K.’nın emekli edildiğini doğruladı.

Avukat Ali Aslan Emre

“HUKUKEN VE VİCDANEN DOĞRU BİR KARAR DEĞİL”

Cami imamı H.K.'nın emekli edilmesiyle ilgili Sözcü’ye konuşan Y.S'nın avukatı Ali Aslan Emre, şunları söyledi;

*Şüpheli hakkında bir soruşturma süreci gerçekleşti iddianame hazırladı. İddianamede gerçekten hukuka ve hakkaniyete uygun bir iddianame bu süreçte idari yollardan bu kişinin açığa alınma sürecinin devam etmesi ve davanın o şekilde sonuçlanması gerekiyordu.

*Davanın başlamasına yakın bir süreçte alelacele bir şekilde şüphelinin emekli edilmesi hukuken ve vicdanen doğru değil.

*Burada ailenin bir mağduriyeti var bu mağduriyetin üstüne bir de bu şekilde hiçbir şey olmamış gibi ve yaptıklarının kendisine kar kalıyormuş gibi emekli olması ve emekli ikramiyesi alması son derece yanlış.

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Yayınlanma Tarihi:23:59,