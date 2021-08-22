Tarikat cübbesi giymediler o yüzden cezalandırılıyorlar

Veli Ağbaba, “Biz bu kumpası Balyoz ve Ergenekon’dan hatırlıyoruz” dedi ve ekledi: Cübbeli komutanlara ödül veriliyor. Ülkesine hizmet edenleri ise FETÖ mantığıyla hapse yolluyorlar.

EVREN DEMİRDAŞ

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Yargıtay'ın, 28 Şubat Davası kararlarını onaması sonrası ömür boyu hapis cezaları kesinleşen ve yaşları 73 ila 89 arasında değişen 14 emekli generalin tutuklanmasına tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şöyle dedi: “Aynı kumpası Ergenekon ve Balyoz'dan hatırlıyoruz. Şimdi de FETÖ'den ceza almış savcının iddianamesiyle insanlara ceza veriliyor. Cübbeli komutanlara ödüller verilirken, terfiler sunulurken, emekli generallere ceza yağdırılıyor. Adil Öksüz'ün kuzenini belediye başkanı yaptılar, darbeci generalin kardeşini büyükelçi atadılar, ağabeyi FETÖ'den tutuklu kişiyi bakan yaptılar. Şimdi ülkesine hizmet etmiş insanları aynı FETÖ mantığıyla cezaevine yolluyorlar. Anlaşılan emekli generaller tarikat cübbesi giymediği için cezalandırılıyor.”

Hukuku kullanıp intikam alıyorlar

AĞBABA, iktidarın hukuku “intikam aracı” olarak kullandığını öne sürdü. Ağababa, “Çetin Doğan (81) ve Çevik Bir (82), sağlık sorunları olmasına rağmen tutuklandı. Hukuku intikam aracı olarak kullanıyorlar. Emekli paşaların birileri gibi bir yere kaçtığı yok. Kararın gerekçesinin açık ve net siyasi olduğunu görüyoruz. Hukuk yoluyla kendinden olmayan herkesi terbiye etmeye çalışıyorlar” dedi.

Vicdanlı insanların yüreği bir kez daha yaralanmıştır

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 14 emekli generalin tutuklanarak cezaevine gönderilmesini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eleştirdi. Karara tepki gösteren Başbuğ, “Adil olmayan bir yargılama sonunda on dört emekli komutanın cezaevlerine konulması vicdanlı insanların yüreklerini bir kez daha yaralamıştır” ifadelerini kullandı.