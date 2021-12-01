TEMA, felaketi video ile anlattı: İzleyeceğiniz bu görüntüler maalesef gerçek

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 18 Kasım’da kurşun-çinko-bakır madeninin atık havuzunun patlaması sonucunda yaklaşık 4 bin 500 tondan fazla kimyasal atık çevreye yayılmış, derelere karışarak baraja kadar ulaşmıştı. TEMA, yaşanan çevre felaketine dikkat çekmek amacıyla "Giresunluların anlatacakları var" başlıklı bir video yayınladı. Köylüler, yaşanan olaydan sonra bölgede yaşamın zorlaştığını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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İlçenin Yedikardeş köyü sınırlarında bulunan NESKO Madencilik A.Ş.'ye ait kurşun, çinko, bakır ocağı ve zenginleştirme tesisinin ikinci atık barajındaki iç set, 18 Kasım'da yıkıldı. Havuzdan çevreye yaklaşık 4 bin 500 ton atık madde yayılarak, tarım alanlarını çamurla kapladı.

Derelere karışan atıklar Kılıçkaya Barajı’na kadar ulaştı. Yaşanan çevre felaketinin ardından valilik bölgedeki faaliyeti süresiz durdurup sorumluları hakkında adli ve idari işlem başlattı. TEMA Vakfı da yaşanan felakete dikkat çekmek için bir video yayınladı.

GİRESUNLULARIN SÖYLEYECEKLERİ VAR

TEMA, atık havuzunun patlaması sonucunda meydana gelen çevre felaketiyle ilgili videoyu sosyal medya hesaplarından yayınladı.

“Giresunluların anlatacakları var” diyerek paylaşılan videoda, atıkların yayıldığı alan havadan görüntülenerek felaketin boyutu ortaya çıkarıldı. Videoda konuşan köylülerde, “Patlayan şeye sızıntı deniyor. Ne sızıntısı, çevre felaketi. Bütün havuz boşaldı. Barajı mahvetti. Su, gece sabaha kadar aktı, hâlâ sızıntı diyorlar. Burada tarım bitti. Bahçelerimiz zarar gördü, kurudu. 10 yıl hiç bir şey yapılamaz. Kokudan baş ağrısı yaşanıyor. Geldi başımıza bir bela” şeklinde konuştu.

TEMA ise, “18 Kasım’da Giresun Şebinkarahisar’da kurşun-çinko-bakır madeninin atık havuzu patladı. Tüm canlı yaşamı, toprak, su, hava ciddi tehdit altında” ifadelerini kullandı.

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