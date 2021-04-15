Temel Karamollaoğlu’ndan sert çıkış: Büyük ayıp, kabul edilemez

Aralarında İzmir Milletvekili olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu 10 milletvekiline ait fezleke ve dokunulmazlık dosyalarının TBMM’ye sunulmasıyla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“GÜNDEME GELMESİ DAHİ BÜYÜK AYIPTIR”

Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Ana Muhalefet Lideri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelmesi dahi ülkemiz açısından büyük bir ayıptır.

* Fezlekeler üzerinden demokrasimize darbe üstüne darbe vurma girişimleri kabul edilemez!

“HAİN VE SUÇLU İLAN ETME ANLAYIŞINDAN VAZGEÇİN”

* Konuşan, düşünen, sorgulayan, eleştiren, herkesi ‘hain ve suçlu’ olarak gören anlayıştan bir an önce vazgeçilmeli; tarihimize kara bir leke olarak geçecek yeni yanlış kararlar alınmamalıdır.

