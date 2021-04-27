Tepkiler çığ gibi büyüdü, AKP’li belediye geri adım attı

İstanbullunun 1 TL'ye ekmek alabildiği ve özellikle pandemi döneminde önünde oluşan uzun kuyruklarla gündeme gelen İBB'ye bağlı Halk Ekmek büfelerine yenilerinin eklenmesi çalışmaları İBB Meclisi'nde oybirliği ile alınan karara rağmen bazı AKP'li ilçe belediyeleri tarafından engelleniyor.

Son engelleme girişimi dün Ümraniye'de yaşandı. Ümraniye'de Santral metro çıkısında İBB'nin yetki alanındaki noktaya konulmak istenen yeni Halk Ekmek büfesine AKP'li Ümraniye Belediyesi izin vermedi.

İBB'den aldığı sosyal yardımla geçinen 2 çocuk annesi dul bir kadına tahsis edilecek büfenin konulacağı alana Ümraniye Belediyesi, kamyonetini çekerek kuruluma engel oldu.

Gün boyu vinç üzerinde bekleyen büfe, yerine konulmak üzere indirilmeye çalışılırken İBB zabıtası ile Ümraniye Belediyesi zabıtası arasından zaman zaman arbede yaşandı.

10 SAAT SONRA BÜFE KURULDU

Vatandaş, ucuz ekmeğe ulaştığı büfenin kurulmasına izin verilmemesine tepki göstererek “Elinizi ekmeğimizden çekin” diye isyan etti. Tepkiler sosyal medyada da çığ gibi büyüdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok siyasi duruma tepki gösterdi. Gündüz 12.00 sıralarında başlayan büfe krizi, yaklaşık 10 saat sonra akşam 20.30 sıralarında sona erdi.

AKP'li Ümraniye Belediyesi, geri adım atarak zabıtalarını geri çekti. Ve büfe vinç üzerinden indirilerek satış yapacağı noktaya yerleştirildi.

ANAHTAR TESLİM EDİLDİ

Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, o anı sosyal medya hesabından “nihayet” notu ile paylaştı.

Büfenin anahtarını yeni işletmecisine teslim eden Nama bu sırada yaptığı açıklamada “Saat 12.00'da başlayan çalışmamızın ardından -saat 9'u buluyor- ancak gecenin bu ilerleyen saatinde büfemizi ancak konumlandırabildik. Detaylarına girmeyeceğim. Biz iyi şeyler söyleyeceğiz, kötü her şey geride kalacak. Anahtarımızı iki çocuk annesi Filiz kardeşimize teslim edeceğiz” dedi.

Nama, anahtarı büfenin yeni işletmecisine “Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun selamını ileteyim. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün sizi biraz üzdük, özür diliyoruz, keşke böyle olmasaydı” diyerek teslim etti.

Büfenin yeni işletmecisi “Hakkınızı helal edin, herkese desteğinden dolayı teşekkür ediyorum” diyerek anahtarını teslim aldı.