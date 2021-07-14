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TRT’de dikkat çeken değişiklik! Hilal Kaplan yönetime girdi!

TRT'ye yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Görev süresi sona eren TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Mehmet Zahid Sobacı atandı. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı ise Ahmet Albayrak oldu. Sabah yazarı Hilal Kaplan ise Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Güncellenme: 07:15, 14/07/2021
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TRT’de dikkat çeken değişiklik! Hilal Kaplan yönetime girdi!

İbrahim Eren‘in hem Genel Müdür hem de Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda oturduğu TRT’de yönetim değişikliğine gidildi. Yeni Genel Müdür Mehmet Zahid Sobacı, yeni Yönetim Kurulu Başkanı ise Ahmet Albayrak oldu.

Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevlerinden alındı.

Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Ahmet Albayrak (YK Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-YK Üyesi)
Doç. Dr. Oğuz Göksu (YK Üyesi)
Atakan Yılmaz (YK Üyesi)
Mücahid Eker (YK Üyesi)
Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin (YK Üyesi)
Hilal Kaplan Öğüt (YK Üyesi)
Meryem İlayda Atlas Çetin (YK Üyesi)
Doç. Dr. Veysel Kurt (YK Üyesi)

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Meryem TRT
Yayınlanma Tarihi:07:02,