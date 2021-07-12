Türk Bayrağı’nı yere atan İranlı kadın tutuklandı

Büyükçekmece sahilinde dün saat 16.00 sıralarında, bir restoranın önünde asılı Türk Bayrağı bir kadın tarafından yırtıldı. Bayrağı yere attığı ve üzerine bastığı iddia edilen kadına çevredekiler tepki gösterdi.

Emniyete bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri İran uyruklu Zohreh M. isimli kadını yakalayarak Büyükçekmece Güvenlik Büro Amirliğine götürdü.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan Zohreh M., buradaki işlemlerin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan kadın, “Türk Bayrağı’nı yırtmak suretiyle devletin egemenlik alametini aşağılamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.