Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu
Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi tamamlandı. 348 delegenin oy kullandığı seçimde Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, mevcut Başkan Metin Feyzioğlu'nu geride bırakarak TBB'nin yeni başkanı oldu.
TBB’nin Ankara’daki binasında yapılan 36’ıncı Olağan Genel Kurul’da seçim heyecanı yaşandı. Mevcut Başkan Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın aday olduğu seçimde 348 delege oy kullandı.
Saat 10.00’da başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Oyların sayılmasının ardından TTB’nin yeni başkanı belli oldu. Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu.