Ürküten açıklamayı böyle duyurdu: Ağustosun ilk haftasında suyumuz bitecek

Tarımsal ürünleri ve bereketli topraklarıyla ünlü Aydın susuzluğa teslim oluyor. Yaşanan kuraklık nedeniyle ildeki üç barajda yüzde 40'lık doluluk oranlarına ulaşılmaması nedeniyle Ağustos ayının ilk haftasında suların biteceğini belirten Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, kuraklık ve susuzluğun tarımdaki tüm ürünleri az ya da çok etkileyeceğini söyledi.

“BÜYÜK SIKINTILARA GEBE”

Çiftçilerin kısıtlı suyla sulama sezonunu geçirmek zorunda kaldığını söyleyen Kendirlioğlu, “Barajlarımızdaki yüzde 40'lık doluluk oranı Aydın Ovası’nda 40-45 günlük sulamaya yetiyor. Daha önce alınan karar gereği çiftçilerimize iki kez su verileceği için bu su 40-45 gün yetecek. Haziran'ın ilk günü kapaklar açıldı. Bu duruma göre ağustos ayının ilk haftasına kadar suyumuz az da olsa akacak ve sulama yapılacak, ondan sonra su bitecek. Tarım büyük sıkıntılara gebe” diyerek suyun bitmesinin Aydın tarımında büyük sıkıntı yaşanacağını, çiftçilerin zorda kalacağını söyledi.

“SUYU EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANMALIYIZ”

Benzer kuraklığın 13-14 yıl önce yaşandığını, bu yıl ki kuraklığın sonuçlarını yıl sonunda görüleceğini söyleyen Kendirlioğlu, “Biz su zengini bir ülke değiliz. Elimizdeki suyu çok ekonomik ve verimli kullanmamız gerekiyor. Vahşi sulama ile bu kuraklık yıllarında toprakları doyurmak mümkün değil. Yağmurlama ve damlama sistemleri dediğimiz modern sulama sistemlerine geçmemiz gerekiyor. Ama çiftçilerimizin buna tek başına geçme gücü yok. Bu sulama sistemleri dekarda 2 ile 4 bin lira arasında yatırım gerektiriyor. Bu da yetmiyor, basınçlı su sistemlerinin yapılması gerekiyor. Eğer bu yapılırsa böyle kurak yıllarda tarıma devam edebiliriz. Aksi taktirde çok sıkıntı yaşarız” şeklinde konuştu. Kendirlioğlu, ayrıca çiftçilerden bu yıl için sulama ücreti alınmamasını istedi.

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