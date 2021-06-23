Uşşaki tarikatı liderinin cezası belli oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk kesimindeki tarikat dergahında, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Uşşaki tarikati şeyhi Eyyüp Fatih Şağban hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Eyyup Fatih Şağban hakkında “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 15 yıl 4 aydan 48 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan cezalandırılmasını, “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise beraat kararı verilmesini talep etti.

10 YIL 5 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Eyyüp Fatih Şağban'ı “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise sanığın beraatine hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

UCİM AÇIKLAMA YAPTI

Duruşmanın başladığı saatlerde çocuk istismarıyla mücadelesiyle tanınan Saadet Özkan bir paylaşım yaptı ve “Meclise gelecek yeni paket uşaki tarikatı Fatih şağbanı haklı çıkarıyormuş, bu sebeple tahliye edilmeliymiş. Sayın Adalet bakanım duyuyor musunuz, neyin hesabını yapıyorlar?. Biz bunlara geçit verecek miyiz? Neleri hesaplamışlar.” ifadelerini kullandı. Kararın ardından Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) tarafından yapılan açıklamada ise, “Bugün Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görülen Sahte Şeyh davasında karar verildi. Sanık Eyyüp Fatih Şağban hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verilse de; çocuğu odaya kilitleyerek nitelikli şekilde istismar etmeye kalkışan sahte şeyhin bu eyleminin hürriyeti tahdit suçu oluşturmadığı kanaatiyle, hukuka aykırı şekilde bu suç yönünden beraat kararı verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

3 KEZ PARAYLA ÖRTBASA ÇALIŞMIŞTI

SÖZCÜ’nün soruşturma aşamasında ayrıntılarına ulaştığı iddianameye göre, Fatih Nurullah takma adını kullanan sapkın şeyh, ilk istismarda mağdur çocuğa 100 lira vererek susturmaya çalıştı.

Ardından, istismarlarına devam etti ve son istismarında odanın kapısını da kilitleyerek suç işlemeye devam etti. Çocuğun başına gelenleri yakınlarıyla paylaşması üzerine, ilk önce başka bir ilde yaşayan halası sapkın şeyhten hesap sormaya çalıştı.

Kendini “Evliyadır şaşar, embiyadır şaşmaz. Biz de nefis taşıyoruz. Masum bir hata işlemiş olabiliriz” sözleriyle savunmaya çalışan şeyh, bu kez 10 bin lira teklif etti.

En sonunda da çocuğun babası devreye girdi. Baba, bir yandan olan biteni anlamaya çalışırken diğer yandan da kanıt toplamaya çalıştı. Şeyh, o çabalar sırasında çocuğun babasından İBAN numarası istedi, 70 bin lira önerdi, “… Belki de senin kızına piyango konmuştur” dedi ve “Allah dostlarının hatalarında bile hayır vardır” diyerek sapkınlığa dini anlamlar yüklemeye çalıştı, din istismarı yoluyla aldatmaya, ikna etmeye çalıştı.