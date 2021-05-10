Uyuşturucu baronu coronadan öldü

Uyuşturucu baronu Cemal Nayır, bir süre önce coronaya yakalandı. Şoförü de corona virüsüne yakalanan Nayır, Zeytinburnu’nda bir hastaneye yatırıldı.

2014’te uğradığı silahlı saldırıda tekerlekli sandalyeye mahkum olan Nayır, corona tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cemal Nayır’ın cenazesinin Büyükçekmece’de toprağa verildiği öğrenildi.

CEMAL NAYIR KİMDİR

Uyuşturucu baronu Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından olan Cemal Nayır, 2003 yılında 505 kilo eroin ele geçirilen ‘Son Tango’ operasyonunda gözaltına alındı. Örfi Çetinkaya'nın da gözaltına alındığı operasyonda Cemal Nayır, serbest kaldı.

O operasyonda tutuklanan Çetinkaya, Nayır'ı suçladı. Bu olayın ardından Cemal Nayır, 23 Eylül 2004’te lüks aracıyla seyir halindeyken kalaşnikoflu saldırıya uğramıştı.

Zırh delici kurşunların hedefi olan Nayır, bu saldırıda ağır yaralanmış ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Nayır 2007'de 80 kilo eroin yakalattığı gerekçesiyle cezaevine girmişti. Daha sonra serbest kalan Cemal Nayır 2007'de 101 kilo eroinle yakalanmış, cezaevine girmişti.

Uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti, 21 Ekim 2010’da FETÖ'cü firari Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’e ‘Terazi’ kod adıyla ifade vermiş, O dönem tutuklu olan Cemal Nayır'ın 1 milyon dolar rüşvetle serbest kalacağını iddia etmişti.

Zindaşti gizli tanık olarak ifade vermesinin ardından serbest kalırken, Cemal Nayır ismi en son 2018'de Şişli'de bir kişinin öldürüldüğü bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gündeme geldi.

Adamlarıyla birlikte gözaltına alınan Cemal Nayır bir kez daha tutuklandı. Ancak avukatlarının 2019'da sağlı sebebiyle tahliye talebi üzerine, yurt dışına çıkış yasağı kaydıyla serbest kaldı.