Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Veyis Ateş istifa etti

Türkiye'den kaçan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş istifa etti.

İsmail SAYMAZ
Güncellenme: 14:02, 17/06/2021
HaberlerGündem
Veyis Ateş istifa etti

Habertürk TV anahaber sunucusu Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini bildirdi. Ateş’in istifasının kabul edildiği öğrenildi. Sözcü’ye konuşan Kenan Tekdağ şunları söyledi:

“Biraz önce Veyis Ateş aradı. ‘Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum’ dedi.”

Kenan Tekdağ, Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş’in istifasını kabul etti. Ciner Medya Grubu, geçen pazartesi günü Veyis Ateş’ten savunmasını istemişti.

İlginizi ÇekebilirVeyis Ateş olayıVeyis Ateş olayıİlginizi ÇekebilirFatih Altaylı'dan Veyis Ateş hakkında şok yazıFatih Altaylı'dan Veyis Ateş hakkında şok yazıİlginizi ÇekebilirUğur Dündar'dan Sezgin Baran Korkmaz ve Veyis Ateş çağrısıUğur Dündar'dan Sezgin Baran Korkmaz ve Veyis Ateş çağrısı
Euro Habertürk İsmail SAYMAZ istifa Pazartesi SBK Holding Sezgin Baran Korkmaz Sözcü Türkiye Uğur Dündar Veyis Ateş
Yayınlanma Tarihi:13:44,