Yargıdan tepki çeken karar: Ebubekir Sifil’e takipsizlik

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Ebubekir Sifil'in sosyal medya üzerinden yaptığı ve Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ile Tele 1 televizyonu programcısı Cüneyt Akman'ı hedef alan paylaşımı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

CEZALANDIRILMASI İSTENMİŞTİ

Yılmaz Özdil'in avukatı Celal Ülgen aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde ‘Şüpheli Ebubekir Sifil’in sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanlığı’na seslenerek: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dini sembol ve değerlerle, duayla, namazla… alay edenler, kim olursa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaza namazları kılınmasın.' şeklindeki paylaşmıyla kendince islam dışı olarak nitelediği gazetecilere karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir' diyerek Sifil’in cezalandırılması istenmişti.

‘FİKİR AÇIKLAMA HAKKI YOKMUŞ GİBİ…'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Ebubekir Sifil hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Takipsizlik kararında, “İncelenen soruşturma evrakı kapsamında müştekinin kendisinin gazetesinde yazıp paylaştıkları açıklamalarının düşünce özgürlüğü hakkını kullanarak yazdığı yazılar olduğu, halkın bir kesimini bir kesimine karşı yağmur duasına çıktıkları bahanesiyle kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etmek olmadığını beyan ederken, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim görevlisi olduğunu belirtildiği şüphelinin, düşünce özgürlüğü çerçevesinde fikir açıklama hakkı yokmuş gibi onun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla suç işlediğini, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve hakaret suçlarından hakkında iddianame düzenlenerek kovuşturma açılmasının istediği” ifadelerine yer verildi.

‘TİRAJI VE REYTİNGİ SÖZCÜ GAZETESİ KADAR OLMAYAN ŞÜPHELİ…'

Savcılığın takipsizlik kararında Ebubekir Sifil'in paylaşımının düşünce özgürlüğü hakkı çerçevesinde yapılan bir paylaşım olduğu belirtilerek, “Tirajı ve reytingi Sözcü gazetesi kadar olmayan şüphelinin sosyal medya paylaşımındaki fikir beyanının da düşünce özgürlüğü hakkı çerçevesinde yaptığı bir paylaşım olduğu, bu fikirlerin peşine düşüp halkın bir kesimine yönelik herhangi bir eylem, kin ve düşmanlık sergileyen bir grup kalkışmasının da bugüne kadar olmadığı, müştekinin iddiasının soyut kaldığı” ifadeleri kullanıldı.

‘SOYUT İDDİA' GEREKÇESİYLE TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Savcılık, Ebubekir Sifil'in fikir özgürlüğü çerçevesinde eleştiri hakkını kullanması dışında atılı suçları işlediğine dair soyut iddiadan başka delil olmadığını kaydederek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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