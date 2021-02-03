‘Yaşadığımız Anayasa sorunu değil, Anayasa’yı takmama sorunudur’

Duayen hukukçu, İstanbul Barosu eski Başkanı Turgut Kazan, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararındaki eşine sık rastlanmayan gerekçelerin ışığında, yeni Anayasa tartışmaları ve Boğaziçi Üniversitesi olaylarını SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

Turgut Kazan şu tespitlerde bulundu:

Bu karar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlatmaya çalıştığı, “Yeni bir Anayasa'yı konuşmamız gerekir” yaklaşımının da ne kadar temelsiz olduğunu gösteriyor.

Aslında, “Yeni Anayasa için harekete geçiyoruz” çıkışının da nedeninin seçim olduğu anlaşılıyor. Yani şu anda yaşadığımız, bir “Anayasa” sorunu değil, “Anayasa'yı takmama” sorunudur.

“YÜZDE 50+1'İ BULMAK İÇİN ANAYASA TARTIŞMASI BAŞLATIYOR”

“Anayasa'yı yok sayma” sorunu yaşadığımız apaçık anlaşılıyor ama Sayın Erdoğan yüzde 50+1'i bulamayacağı için, “Acaba orayı değiştirebilir miyiz” diye Anayasa tartışması başlatıyor.

Şimdi sizin, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı karşısında zaten Anayasa'yı tanımayan bir anlayış içinde olduğunuz bir kere daha ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sizin talimatınızla verilen o esas mahkemesi kararlarıyla, o mahkemelerin suç işlediği vurgulanıyor.

Anayasa Mahkemesi tarafından, “Sizin talimatınızla mahkemeler suç işlemiştir” vurgusu yapılıyorsa, sizin artık yeni bir Anayasa ararken, neleri aramış olabileceğinizi düşünemiyorum.

“CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI'NA DERS NİTELİĞİNDE”

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararı çok güzel bir karar. Gerçekten Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı denilen zata da ders niteliği taşıyan bir karar…

“Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcıdır” diyor. “Kim ki uygulamıyor ve kim ki uygulanamaz diyor ve uygulanmaması yolunda talimat veriyorsa suç işliyor” diyor.

“BU MAHKEMELER SUÇ İŞLEMİŞTİR”

O yüzden de parlamenterliğin derhal, yani mahkemenin derhal durma kararı vermesi gerektiğini söylüyor. Durma kararıyla birlikte derhal milletvekilliğinin TBMM'de başlaması gerektiğini söylüyor. Bu nedenle hem Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazıyor. “Bu mahkemeler suç işlemiştir” diyor.

Yani bundan sonra uyma kararı verdiğinde de o suç ortadan kalkmıyor. Çünkü, “Sizin bu Anayasa'yı tanımaz bu işleminiz nedeniyle, sonuçta bir insan hem özgürlüğünden olmuştur, hem milletvekilliğini yani siyasal haklarını kullanma imkanından olmuştur. O yüzden suç işlenmiştir” diyor.

“HSK ZERRE KADAR ANAYASA'YA BAĞLILIK DUYUYORSA…”

Yani Hakimler ve Savcılar Kurulu eğer zerre kadar Anayasa'ya bağlılık duyuyorsa derhal soruşturma izni vermesi gerekir. Derhal o iki mahkeme için yani soruşturmaya başlanması gerekir ve derhal “Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorum” diyen mahkemenin başkan ve üyelerinin disiplin yönünden önce cezalandırılması, sonra da haklarında ceza davası açılması gerekir.

“TBMM BAŞKANI AÇIKLAMA YAPMALI”

Anayasa Mahkemesi kararı TBMM'ye de gönderiyor. Dolayısıyla TBMM Başkanı'nın da durma kararı verildikten sonra uygun bir biçimde parlamentoda kürsüden daha önce okuttuğu o mahkumiyet hükmünün ortadan kalktığı vurgusuyla Berberoğlu'nun bir milletvekili olarak görevine devam etmesine ilişkin açıklamayı yapması gerekiyor.

“ERDOĞAN'IN ANAYASA KONUSUNDA DÜŞÜNDÜĞÜ TEK ŞEY SEÇİM”

Şu anda Sayın Erdoğan'ın Anayasa konusunda düşündüğü tek şey, büyük olasılıkla yalnız seçimdir, seçim maddesini değiştirmektir. Yani büyük olasılıkla şöyle yapmayı düşünüyor:

Kaç aday varsa seçime girilir, en çok oy alan kazanır. Böylece hem muhalif kanattan daha çok aday girmesi sağlanmış olur, hem ben yüzde 30'un üzerinde oy alarak seçilmiş olurum.

“ANAYASANIN NEYİNİ DEĞİŞTİRECEKSİN”

Tek arayış budur yoksa Anayasamızın neyini değiştireceksin… Daha demokratik bir Anayasa yapacaklarmış. Daha nasıl yazılabilir. Okuyorum, darbenin yaptığı Anayasa'nın 34. Maddesi:

“Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.”

“BOĞAZİÇİLİ ÇOCUKLARA BÖYLE DAVRANIRSANIZ NASIL DAHA DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE KURACAKSINIZ”

Ya sizin düşmanca davrandığınız Boğaziçi Üniversitesi'ndeki o çocuklar, bizim en akıllı, en parlak, en yetenekli, en başarılı, ince mizahla dertlerini anlatan müthiş parlak çocuklarımız… Ona böyle davranırsanız, siz Anayasa'yı ne yaparak, ne yazacaksınız da daha demokratik bir Türkiye kuracaksınız.

“BOĞAZİÇİ'NDEKİ OLAYI YAŞATAN İKTİDAR NASIL BİR ANAYASA YAPABİLİR”

O polisler hakkında, o İçişleri Bakanı hakkında soruşturmalar… .Öyle bir İçişleri Bakanı açıklaması olabilir mi.. Yani bu Boğaziçi Üniversitesi olayını yaşayan yaşatan bir siyasal iktidar ya da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nasıl bir Anayasa yapabilir daha…. Toplantı ve gösteri hakkı daha iyi nasıl yazılabilir..

“O KELEPÇELERİ, DAYAKLARI, İŞKENCELERİ HEPİMİZ GÖRDÜK”

Yani dünyanın hiçbir insan hakları sözleşmesinde ya da anayasasında daha iyisinin yazılabilmesi mümkün değildir. Ama o en parlak çocuklarımızın ne yaşadığını hepimiz gördük. O polislerin davranışlarını, o kelepçeler, o dayaklar, o işkenceler, o insanlık dışı uygulamalar… Yani anayasa hikayesi de böyle bir hikaye, seçilme hikayesi..

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