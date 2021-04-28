Yeşillenmeye başladığı görülen bedava patatesler için uyarı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiden alınan patates ve soğanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara dağıtılmaya başlanmıştı.

“BEDAVA PATATES İÇİN UZUN KUYRUK”

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Otuz Ağustos Mahallesi muhtarlığı önüne de TIR'la taşınıp kaldırıma dökülen bedava patateslerden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Çuvallar içerisindeki patateslerde güneş yanığına bağlı aşırı siyahlaşma ve yeşillenme görülmesine rağmen vatandaşlar bedava patateslere ilgi gösterdi.

“SAĞLIĞA ZARARLI”

Yeşillenmeye başlayan patateslerin sağlığa zararlı olduğunu ifade eden patates üreticisi, Murat Yeşeren iktiarın patatesleri almakta geç kaldığını belirtti.

Halka dağıtılan patateslerden bir kısmını göstererek bilgi veren Yeşeren şunları söyledi:

* Patates üreticisiyim. Önümdeki patatesler güneş yanığı oluşmuş ve yeşillenmiş patatesler. İktidar bu patatesleri vatandaşlara dağıtmakta çok geç kaldı.

* Çünkü bu patateslerin yenme ömrü tükendi. Bu patatesler yendiği takdirde insanlarda karın ağrısı yapar ve sağlık açısından sıkıntı yaşatır. Bu patatesler depolarda anca tohumluk olabilecek bir durumda.

*Ben bir patates üreticisi olarak patatesin herhangi bir değeri kalmadığı için 2021 yılında ekmeyi düşünmüyorum. Maliyetler çok yükseldi, zarar ediyoruz. Şu an bütün depolar tıklım tıklım dolu.