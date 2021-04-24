Yılmaz Özdil: ABD’ye hak ettiği cevabı kadastro genel müdürlüğü mü verecek?

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için ‘soykırım' ifadesini kullanmasına bir tepki de SÖZCÜ gazetesinin usta yazarı Yılmaz Özdil’den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdil, “Laf salatasını bırakın… Bu ülkenin eğer biraz haysiyeti varsa, biraz onuru varsa, biraz milli şuuru kaldıysa, derhal verilmesi gereken cevap budur” diyerek Hürriyet Gazetesi’nin 26 Temmuz 1975 yılındaki manşetinde yer alan ‘Amerika’lılara imtiyazlar kaldırıldı’ haberini paylaştı.

Özdil diğer paylaşımlarında ise “Vatan kavramını arsaya benzettiğimize göre, ABD'ye hak ettiği cevabı kadastro genel müdürlüğü mü verecek? İşbirlikçi tarikatçılarını cemaatçilerini de götürmeyi unutma, yankee go home!” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdüren SÖZCÜ gazetesinin usta yazarı Yılmaz Özdil, “ABD başkanı sadece ‘soykırım’ demiyor, İstanbul yerine ‘Constantinople’ diyor… Lozan'ı zedelemeye çalışan, Montrö'de gedik açmaya çalışan zırcahil zihniyet, Türkiye'yi 100 sene önceki ‘hasta adam’ konumuna sürükledi” dedi.

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