Yılmaz Özdil, Sedat Peker’in son videosunu değerlendirdi

Yurtdışına kaçan organize suç örgütü lideri Sedat Peker bugün bir video daha yayınladı. Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik bir dizi iddiada bulunarak, “Süleyman Soylu, sen ‘Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar, tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim' demedin mi; koruma polisimi sen vermedin mi? Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya… Bir gün önce robot hesaplardan tweetler hazırlandı!” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Peker’in iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi ve konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

ÖZDİL’DEN ÇARPICI DEĞERLENDİRME

Peker’in son videosunu değerlendiren SÖZCÜ gazetesinin usta yazarı Yılmaz Özdil, şu ifadeleri kullandı;

“Sedat Peker'in Süleyman Soylu'yu film ettiği videosunu 2 milyon kişi izledi, Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e cevap verdiği tweetini 35 bin kişi beğendi… Profesyonel iletişimci olarak söylüyorum, bu reytinglerle Sedat Peker dizisi devam eder, Süleyman Soylu yayından kaldırılır!”

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