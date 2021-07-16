YÖK istifasını istedi; Bulu ‘Etmem, Cumhurbaşkanı’yla görüşeceğim’ dedi

YÖK Genel Kurulu geçen çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi gündemiyle olağanüstü şekilde toplanmadan önce Rektör Melih Bulu Ankara’ya çağrıldı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, makamına davet ettiği Melih Bulu’ya “Ayrılın, istifa edin. Biz de kabul edelim” dedi. Bu teklifi geri çeviren Bulu, Saraç’a “Ben Cumhurbaşkanı’yla görüşürüm” diye yanıt verdi.

“YÖK’Ü TAKMIYOR”

Bulu’nun yanıtı Saraç’ ı ve YÖK üyelerini kızdırdı. Bu yanıt kurum tarafından “YÖK’ü takmıyor” şeklinde yorumlandı. Bunun üzerine olağanüstü toplanan YÖK Genel Kurulu, oy birliğiyle Melih Bulu’nun görevden alınmasını kararlaştırdı.

Karar aynı gün Beştepe’ye giden YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bildirildi. Erdoğan da YÖK’ün talebini aynı gün kabul etti. Melih Bulu yayımlanan kararnameyle görevinden alındı.

TURAN: BAŞARALI OLMADI

Bu arada Bulu’nun rektörlük görevinden alınması AKP’de de memnuniyet yarattı. AKP Grup Başkanevkili Bülent Turan, SÖZCÜ’nun sorusu üzerine şunları söyledi: Bence atanması usüle uygundu. ancak gelen tepkilerden sonra kimliğini gizleyerek “Eskiden CHP’liydim” demesi eleştiri konusu olmuştu. AKP’li olmak suç değil. Başaralı olamadı. Uyum sağlayamadı. Cumhurbaşkanımız da bu süreci değerlendirdi.

İlginizi Çekebilir Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

İlginizi Çekebilir Boğaziçililer'den 'Melih Bulu'ya şarkılı gönderme