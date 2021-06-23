Yüksek elektrik faturası uyuşturucuyu yakalattı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede bazı evlerin uyuşturucu serası olarak kullanılabileceği ihtimaline karşı yaz başında çalışma başlattı. Devriye, Gürpınar Mahallesi Açelya Sokak'taki bir villanın çok bakımsız ve bütün camlarının aynalı olduğunu fark eden polis, farklı günlerde villayı kontrol etti. Evin deniz manzaralı olmasına rağmen camlarının hiç açılmaması da polisin dikkatinden kaçmadı. Gece yapılan kontrollerde ise içeriden “Fan” sesleri geldiği tespit edildi.

ELEKTRİK FATURASI

Villada uyuşturucu yetiştirdiğine yönelik kuşkular artarken, araştırmalarda adrese gelen elektrik faturasının bölge ortalamasından 8 kat fazla olduğu belirlendi. Bunun üzerine çevredekilerden bilgi alan polis, villa sahibinin yurt dışında olduğunu 2 kişinin ara sıra gelip gittiğini öğrendi.

SAKSILARDA HİNT KENEVİRİ

Şüphelileri takip eden ekipler, evin seraya dönüştürüldüğü ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitki yetiştirildiğini tespit etti. Çalışmaların ardından adrese baskın düzenlendi. İçeriye giren ekipler, saksılarda yetiştirilen çok sayıda Hint keneviriyle karşılaştı.

SERA EV

Aydınlatma ve ısıtma sistemlerinin kullanıldığı, fanlarla oluşturulmuş özel havalandırma düzenekleriyle sera haline getirilen evde, 87 kök Hint keneviri, 1 kilo 60 gram esrar ele geçirildi. Evdeki E.K isimli şüpheli gözaltına alındı. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.