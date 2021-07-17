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Zabıtaya rüşvete karşı yaka kamerası

Bağcılar Belediyesi hizmet kalitesini artırmak amacıyla yaka kameralı sisteme geçti. Zabıtalar yakalarında ses ve görüntü kaydı yapan kameralar sayesinde görevlerini şeffaflık ilkesine uygun şekilde yaparken zabıta ile vatandaşların haklarının koruma altına alınması sağlanacak.

Güncellenme: 11:21, 17/07/2021
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Zabıtaya rüşvete karşı yaka kamerası

İstanbul Bağcılar Belediyesi, yeni bir uygulamaya imza attı. Zabıta Müdürlüğü, denetim ve uygulamalarda görüntü ile birlikte ses kaydı yapan yaka kameraları kullanmaya başladı. İlçede devriye görevi yapan zabıtalar ve motorlu ekipler, pazaryeri başta olmak üzere denetlemelerde kullandıkları kameralarla yaşanan olumsuzluklarda sıkıntıların çözüme kavuşmasına imkan veriyor.

Yaka kamerasını taşıyan memurlar, diyalog öncesinde vatandaşlara, “Görevimiz şeffaflık ilkesi doğrultusunda kayıt altına alınmaktadır” hatırlatması yaparak karşımızdaki insanların durumdan haberdar olmasını sağlıyor. Bu durum personelin başta işportacılar ve seyyar satıcılar olmak üzere kuralları ihlal eden kişilere karşı görevini daha da kolaylaştırıyor.


AKILLARDA SORU İŞARETİ KALMAYACAK 

Yaka kameraları sayesinde talep ve şikayetlerin daha sağlıklı değerlendirileceğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Şeffaf denetim ilkesi doğrultusunda hem personelimizin hem de hemşehrilerimizin hakları koruma altına alınıyor. Bir sorun olması halinde görüntüler incelenerek daha sağlıklı bir çözüme ulaşacağız. Bu uygulamayla kimsenin aklında soru işaretleri kalmayacak” dedi.

Yaka kameralı zabıtalar, ilçe genelinde görev yapmaya başladı.

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Yayınlanma Tarihi:11:17,