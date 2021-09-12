Ziraat Bankası önünde süt döken çiftçi: Artık dökecek süt de kalmadı

Geçtiğimiz yıllarda Ziraat Bankası önünde süt dökme eylemiyle gündeme gelen çiftçi, CHP Haymana Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı. Yıllarca sütçülük yapan çiftçilerin bulunduğu köylerinde mandıra kalmadığını anlatan çiftçi, "Bittik biz, hiçbir şeyimiz kalmadı. Traktörüm gitti, hayvanlarım gitti. Şu anda benim gibi kaç kişi bitti. Mansur başkanımızdan Allah razı olsun. O bize mercimek, nohut vermeseydi biz mahvolmuştuk" diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ziraat Bankası önünde süt dökme eylemi yapan çiftçi, CHP Haymana Danışma Kurulu Toplantısı'na gelerek çiftçilerin yaşadığı durumu anlattı.

“ARTIK BİR ŞEYİMİZ KALMADI”

Sütçülük yaptığını ancak şimdi köyünde mandıra kalmadığını anlatan çiftçi, “Şimdi köylerde hayvancılık bitti, mandıralar kapandı. O mandıraları bir görün. Samanı biz Urfa'dan getiriyoruz. Bittik biz, hiçbir şeyimiz kalmadı. Traktörüm gitti, hayvanlarım gitti. Şu anda benim gibi kaç kişi bitti. Sadece ben değilim” diye konuştu.

“MANSUR BAŞKAN YARDIM ETMESEYDİ MAHVOLMUŞTUK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın verdiği mercimek ve nohut desteğinden yararlandığını belirten çiftçi, “Mansur başkanımızdan Allah razı olsun. O bize mercimek, nohut vermeseydi biz mahvolmuştuk. Onun verdiğiyle ayakta duruyoruz” dedi.

“ÇİFTÇİ TÜCCARA TESLİM EDİLDİ”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise Haymanalı çiftçilerin tarlalarını yerinde inceledi. “Gidip yerinde gördüğüm biçilmemiş Ayçiçek tarlaları Haymanalı çiftçilerin yaşadığı çıkmazı gözler önüne seriyor” diyen Kaya, şöyle konuştu:

“Anadolu çiftçisinin hali perişan. Şimdi Haymana'da bir çiftçinin tarlasındayız. Bunlar yağlık Ayçiçeği. Bunlar biçilmemiş. Çünkü yüzde 80 hibe tohum verildi. Buna rağmen verilen tohum yüzde 90 oranında çıkmadı. Çiftçi bunu biçse bir türlü, biçmese bir türlü. Çiftçiye bunun fiyatı açıklanmadı. 20 Ağustos tarihinde taban fiyatın açıklanması gerekiyordu. Açıklanmadı. Çiftçi tüccara teslim edildi. Biçebilen çiftçi götürdü tohumluk Ayçiçeğini bir tüccara teslim etti. Fiyat açıklandıktan sonra çiftçi muhtemelen, tüccara yok pahasına malını vermiş olacak. Siz, burnunuzun dibindeki çiftçinin sorunundan haberiniz yok. Beşli çeteye hizmet etmekten çiftçiye asla dönüp bakmıyorsunuz. Bu çiftçinin yüzde 80 hibeyle tohuma ihtiyacı yok. Bu çiftçinin Ziraat Bankası'nda, Tarım Kredi kooperatiflerinde ya da yağlı tohum birliklerindeki aldığı kredinin faizlerinin silinmeye ihtiyacı var. Borcunun yeniden yapılanmasına ihtiyaç var. Bu sorun çözülmedikçe çiftçinin derdi bitmez.”