144 TL cezaya kızıp motorunu ateşe verdi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Gözabaşı Köyü yolu üzerinde denetim yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri Y.K., idaresindeki motosikleti durdurdu. Evrak kontrolü yapan trafik timleri, motosikletin sigortasız olduğunu tespit etti.

Jandarma trafik timleri trafik sigortası bulunmayan motosiklet sürücüsüne 144 TL para cezası uyguladı. Para cezasına kızan Y.K., motosikletini ateşe vererek yaktı. Durum üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakılan motosiklet söndürüldü. Jandarma ekipleri 144 TL para cezasına kızan Y.K., hakkında bu defa motorunu yakmaktan adli işlem başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)