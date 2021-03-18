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Gaye öğretmen coronaya yenik düştü

Osmaniye’de hamileyken Covid-19’a yakalanan matematik öğretmeni Gaye Kılıç Karamık, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık durumu ağırlaşan Gaye öğretmene ölmeden önce doğum yaptırıldı ancak dünyaya gelen bebeğin de coronaya yakalandığı öğrenildi.

Güncellenme: 18:09, 18/03/2021
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Gaye öğretmen coronaya yenik düştü

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu matematik öğretmeni Gaye Kılıç Karamık ve eşi Zafer Karamık corona virüsüne yakalandı.

Karı koca Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşan ve hamile olan Gaye öğretmenin erken doğum yöntemiyle bebeği doğum yaptırıldı ancak Gaye Kılıç Karamık hayatını kaybetti.

Gaye öğretmenin dünyaya getirdiği bebeğinde de corona virüsü tespit edilince bebeğe de aynı hastanede corona tedavisine başlandı.

Zafer Karamık ve bebeğin Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken, 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Gaye Kılıç Karamık Osmaniye'de toprağa verildi. (İHA)

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