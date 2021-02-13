Otomotivde ‘kış kampanyaları’

2020 yılında her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de zorlu bir dönem geride bırakıldı. 2021 yılında durumlar daha mı iyi olur, daha mı kötü ilerleyen günlerde bu durumu görebileceğiz.

Pandemi süresi içinde duran üretim, tedarikle alakalı sıkıntılı bir sürece sebep olurken fiyatlar da bu durumun parelelinde artış gösterdi. Özellikle salgından kendini korumak isteyen tüketicinin bireysel mobiliteye geçiş yapma isteği, yeni otomobillerin bulunmuyor olması ve değişken döviz kurları fiyatların asıl yükselme sebepleri arasında yer alıyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen haziran ayından itibaren yükselişe geçene pazar üst üste satış rekorları kırarak yılı 772 bin adedin üzerine çıkarak tamamladı.

Yeni yılla birlikte artan kredi faizleri ve yükselen fiyatlar özellikle 2. el otomobil satışlarında duraklama dönemine girilmesine sebep oldu.

2021 yılıyla birlikte otomobil markaları yeni kampanyalarını yayınlamaya başladılar. Özellikle yüksek faizden dolayı düşük faizli kredi kampanyaları dikkat çekiyor. Ayrıca ödeme erteleme gibi fırsatlar da söz konusu. İşte otomotiv sektöründe ‘şubat’ kampanyaları…

71 BİN TL’LİK İNDİRİM Mİ OLUR?

Fiat, ferah iç hacmi ve kullanışlılığıyla ailelerin tercihi olan 500L'ye özel bir kampanyayı hayata geçiriyor. Kampanyada 500L modelleri 183 bin 100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

7 inçlik dokunmatik ekrana sahip U-Connect bilgi-eğlence sistemi, Apple Car Play ve Android Auto desteği bulunan 500L Ailesi'nin “hem becerikli bir aile otomobili hem de havalı SUV”si olan Cross Plus versiyonu, ay boyunca 71 bin TL indirim fırsatıyla satışa sunuluyor.

HONDA’DAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

Honda, Civic Sedan ve kompakt SUV pazarındaki temsilcisi HR-V modellerine sahip olmak isteyenler için Şubat ayına özel kampanyasını başlattı. Şubat ayı boyunca Honda Civic Sedan ve HR-V modellerinde 90 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,80'den başlayan faiz oranları ile 15 aya vade imkanı sağlanıyor.

Honda Civic Sedan modellerinde ise şubat ayında 90 bin TL'lik kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksit seçeneği sunuluyor.

HYUNDAI ÖDEMELERİ ÖTELEDİ

Hyundai Assan yeni kampanyaya göre, i10 modelinde 6 ay sonra ödeme imkanı sunuyor. Güney Koreli marka üstelik 4.000 TL'ye varan indirim de yapıyor. Hyundai Assan, geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu Yeni i20 modelinde de sıfır faiz ve 11.000 TL'ye varan indirim yapıyor.

C-SUV segmentinin sevilen modeli Tucson'da ise 37.000 TL'ye varan nakit indirimi ve sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Ayrıca, geçtiğimiz ay satışına başlanan KONA modeli de 231.000 TL'den başlayan özel fiyatlara sahip.

100 BİN TL’YE SIFIR FAİZ!

Fiat Professional, Şubat ayında avantajlı kampanyalarla tüketiciye destek olmayı amaçlıyor. Ay boyunca Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 100 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı sağlıyor. Şubat ayında, Fiorino'lar 116 bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 136 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

JEEP DE MODAYA UYDU

Jeep'in Şubat ayına özel kampanyasında, Renegade ve Compass modelleri 232 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 100 Bin TL'ye 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

KIA FAİZLERİ SIFIRLADI

KIA, şubat ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunarken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerinde ise 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuyor.

Hafif ticari araç kategorisinde KOBİ'lerin vazgeçilmezi olan Bongo ise 50 bin TL'ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

YENİ YILDA OPEL DE İMKANLARINI ZORLUYOR

Türkiye tanıtımına özel olarak yeni Opel Crossland modeline 216.900TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunuyor. Şubat ayında yeni Opel Crossland modelinde lansmana özel 150.000 TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz imkanına ek ayda 2.500 TL'den başlayan taksit seçeneği sunuluyor.

Opel, C SUV segmentinin önemli oyuncularından Grandland X modelinde 150.000 TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz imkanına ek ayda 3.300 TL'den başlayan taksit seçeneği sunuyor. Yine şubat ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305.000 TL'den başlayan fiyatlar ile showroomlarda yerini alıyor.

2020 yılını segmentinde ikinci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Corsa'ya ise şubat ayında, 75.000 TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz imkanına ek ayda 2.500 TL'den başlayan taksitlerle ve 172.900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

D segmentindeki amiral gemisi yeni Insignia ise 150.000 TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz olanağı ile şubat ayında sevenleri ile buluşuyor. Şubat ayına özel yeni Opel Insignia'ya 448.500 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunuyor. Ayrıca 2020 model yılı yeni Opel Insignia, 398.700 TL'den başlayan fiyatlar ile müşterilere sunuluyor.

Combo modellerinde 150.000TL'ye varan 12 ay yüzde 0 faiz imkanının yanısıra kobilere özel fırsatlar sunuyor. Şubat ayına özel olarak Combo'ya 177.200TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

TÜM MODELLERİNDE SIFIR FAİZ İMKANI

Fransız otomotiv devi Peugeot’un son yıllardaki en önemli model olan 3008, 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajına sahip. Ayrıca markanın en büyük SUV modeli olan 5008’de ise 120 bin TL’ye 24 ay boyunca yüzde sıfır faiz uygulanıyor.

Tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan 2008 ise 229.700 TL’den başlayan fiyatlar ve 100.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajına sahip. Markanın d segmenti üyesi 508’de ise durum pek farklı değiş. 250.000 TL için 24 ay yüzde 0,99 faiz avantajı ve 5.000 TL akaryakıt hediyesi tüketiciye sunuluyor.

Yeni Peugeot 308'de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.200 TL’den başlayan fiyatlar ve 120.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı tüketiciye sunuluyor. Yeni Peugeot 208'de lansmana özel 169.000 TL'den başlayan fiyatlar, 1.2 GT hariç tüm donanımlarda 50.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.

SUZUKI’DEN ŞUBAT’A ÖZEL KAMPANYA

Suzuki, Swift Hibrit ve Vitara için şubat ayına özel kampanyalar sunuyor. Swift Hibrit, 80 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajına ek olarak 199 bin 900 TL'den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla otomobil severleri bekliyor.

Bununla birlikte, ALLGRIP 4×4 sürüş teknolojisi, verimli yakıt tüketimi ve üstün güvenlik teknolojileriyle dikkatleri çeken Vitara, 120 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,83 faiz avantajına ek olarak 284 bin 900 TL'den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla satışa sunuluyor.

TOYOTA’DAN ÖZEL FİNANS KAMPANYASI

2021 model tüm Corolla ve C-HR modelleri ile 2020 model tüm Corolla, C-HR, Corolla Hatchback ve Yaris modellerine Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile sahip olunabilecek. Bunun yanında 2020 model yılı Toyota RAV4 modeli de 200 bin TL 12 ay yüzde 0.99 finansman oranıyla satışa sunulacak.

Avantajlı fiyatların şubat ayında da devam ettiği kampanyaya; Toyota Corolla 2020 benzinli modeller 191.000 TL’den, Corolla 2021 benzinli modeller 203.600 TL’den, Corolla Hybrid 2020 modeller 314,700 TL’den, Corolla Hybrid 2021 modeller 329.150 TL’den başlayan fiyatlar ile, Yeni Corolla Hatchback 228,750 TL’den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 337.200 TL’den başlayan fiyatlar ile dahil olacak.

Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314.150 TL’den, C-HR Hybrid 2021 modeller de 346.650 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Yeni Yaris 209.200 TL’den, Yeni Yaris Hybrid ise 299.300 TL’den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak. Segmentine adını veren Toyota RAV4 Hybrid’in Flame versiyonu ise 607.850 TL’lik fiyatıyla satışta olacak.