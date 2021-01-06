Vale hizmetlerine sigorta zorunluluğu geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla “İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete'de yer aldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, düzenleme 1 Temmuz 2021'den itibaren yürürlüğe girecek. Yönetmelik vale hizmetleri ile ilgili birçok konuda önemli düzenlemeler içeriyor. Yeni düzenlemeler arasında dikkat çeken en önemli noktalardan biri de sigorta konusunda. Yönetmeliğe göre, vale işletmelerinin, “Vale/Garaj Sigorta Poliçesi” ve “Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi” yaptırması zorunlu olacak. Vale hizmeti veren işletme ve işyerleri, araç teslimini fiş ile yapacak. Hizmet süresi içinde ortaya çıkan araç hasarlarını, trafik cezalarını ve araç çekme bedellerini karşılayacak.

RUHSATA İŞLENECEK

Vale hizmetleri ile ilgili diğer yeni düzenlemeler ise şöyle: Sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kendileri veya hizmet satın alarak, sözleşme imzaladıkları vale işletmeleri eliyle bu hizmeti verebilecek. Ruhsatına vale hizmetini işletmeyen işyerleri bu hizmeti sunamayacak. Vale hizmetinin en fazla 3 kilometre yarıçap içerisinde karşılanması zorunlu olacak. Vale hizmet bedeli, işletmecinin esnaf veya tacir sıfatına bağlı olarak mevzuatı çerçevesinde ilgili oda tarafından belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek.

Vale hizmeti alan işyerleri, bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer gösterme zorunluluğu olacak. Vale hizmeti kapsamında kullanılan otopark alanlarında, güvenlik kamerası zorunlu olacak.

Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda vale hizmeti için özel alan ayrılamayacak.

Vale hizmetlerine ilişkin, vale işletmesi ile işyeri arasında, hizmeti alacak kişi veya kuruluşun adı, adresi, hizmetin kapsamı; personel sayısı, hizmetin süresi ve diğer hususları içeren sözleşme düzenlenecek.

İstihdam edilen vale görevlilerinin bilgileri 15 gün içinde yetkili idareye ve kolluk birimlerine bildirilecek. Vale görevlileri görev süresince tanıtım kartını yakada taşıyacak ve vale kıyafeti giyecek.

MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI GETİRİLDİ

Vale görevlisi kullanılacağı aracın cinsine uygun sınıf sürücü belgesine olacak ve 1 Ocak 2023'den sonra mesleki yeterlilik belgesi bulunacak. Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar; hırsızlık, uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlarından mahkum olanlar ile bu suçlardan hakkında kovuşturma bulunanlar, vale görevlisi olamayacak.