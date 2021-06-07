Apple yeni güncellemesiyle kullanıcılarının eleştirilerinin hedefi oldu

Apple’ın 24 Mayıs’ta yayınladığı iOS14.6 güncellemesinden sonra kullanıcılardan sosyal medya üzerinden sayısız şikayet aldı. Kullanıcılar, güncelleme sonrası şarjlarının hızla tükendiğinden, telefonlarının ısınmasından şikayet ettiler.

SOSYAL MEDYAYA YANSIYAN ELEŞTİRİLER

Twitter, Reddit gibi pek çok platformdan yaşadıkları sorunu dile getiren kullanıcıların yorumlarından bazıları şu şekilde:

“iOS 14.6’daki pil ömrüm korkunç… sadece ben miyim yoksa bu sorunu yaşayan var mı?”

“Durum o kadar kötü ki iPhone 7 ile 2 saat çalışamıyorum, şarjı bitiyor”

Genel olarak eski iPhone modellerinde bu tip güncelleme sorunu yaşayan şirket bu defa yeni cihaz kullanıcılarından da aynı eleştirileri aldı:

“14.6, iPhone 12 Pro pilimi tüketiyor……”

“Yalnız değilsiniz. iOS 14.6, iPhone 12 Pro pil ömrümü büyük ölçüde azalttı.”

“Haydi Apple – yakında bir düzeltme yayınla !!!!”

“@Apple, 14.6 güncellemeniz pilimi öldürüyor. Bir kez daha insanları yeni telefonlar almaya zorladığınızı görmek güzel.”

APPLE’DAN NİHAYET YANIT GELDİ

Apple Twitter’dan gelen eleştirilere daha fazla sessiz kalmadı ve “Daha fazla pil ömrü istemenizi anlıyoruz ve size yardımcı olabiliriz. Hangi model iPhone kullanıyorsunuz? Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı’nı işaretlerseniz, orada hangi sayı var? DM’de bize bildirin, lütfen, oradan devam edeceğiz” yazdı.

Konuyla ilgili bir video yayınlayan YouTube kanalı iAppleBytes ise yeni güncellemenin telefonlara nasıl zarar verdiğini gösterdi. 24 Mayıs’ta yayınlanan videonun sonunda iAppleBytes, “Bu, cihazlarımda şimdiye kadar gördüğüm en kötü pil sonucu” diyerek sözlerini tamamladı.

Apple, genellikle her sonbaharda yeni bir iPhone modeliyle uyumlu büyük yazılım güncellemeleri yayınlıyor, yıl içerisinde de yayınladığı güncelleme ile ilgili sorunları gideren güncellemeler yayınlamaya devam ediyor.

Apple’ın bir sonraki büyük güncellemesinin, bugün başlayan ve 11 Haziran’a kadar devam eden Apple Worldwide Developer Conference (Apple Dünya Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde yapması bekleniyor.

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