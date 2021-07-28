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Apple’dan kötü haber: Çip krizi iPhone’u da etkileyecek

ABD'li teknoloji devi Apple, Mac ve iPad satışlarını etkileyen dünya genelindeki çip tedariğinde yaşanan sıkıntının iPhone üretimini de etkilemeye başlayacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:04, 28/07/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Apple’dan kötü haber: Çip krizi iPhone’u da etkileyecek

Apple hisseleri, şirketin açıklamasının ardından borsa kapanışı sonrası işlemlerde %1.7 düşüşle 144.24 dolara geriledi. Apple’ın piyasa değeri son üç yıl içinde iki katından fazla artarak yaklaşık 2.5 trilyon dolara ulaşmıştı.

Apple, dördüncü çeyrekte gelirinin iki haneli büyüyeceğini ancak üçüncü çeyrekte %36.4 olarak açıkladığı büyümenin altında kalacağını öngördü. Apple yöneticileri aynı zamanda şirketin yakından takip edilen hizmetler biriminde de büyümenin yavaşlayacağı tahmininde bulundu.

Şirket yöneticileri, çip sıkıntılarının üçüncü çeyrekte beklenen kadar kötü olmadığını açıklasa da dördüncü çeyrekte kötüleşerek iPhone üretimini etkileyeceğini vurguladı.

Apple’ın toplam hasılatı üçüncü çeyrekte iPhone satışlarından destek bularak 81.43 milyar dolar oldu. Analistlerin beklentisi 73.30 milyar dolar olacağı yönündeydi. Apple’ın kârı analistlerin beklentilerini aşarak 21.74 milyar dolar oldu.

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Yayınlanma Tarihi:08:02,