Dünya bunu tartışıyor: Netflix izlemek doğaya zarar veriyor

Son dönemde bütün dünyada gündem olan küresel iklim krizi ve küresel ısınma konusuyla ilgili Daily Mail’de çarpıcı bir makale yayınlandı. Gazete yazarlarından Steve Boggan, bilgisayar teknolojileri uzmanı ve çevre aktivisti Gerry McGovern ile röportaj gerçekleştirdi.

Günümüzde bir norm halini almış World Wide Web (www) kavramını geliştiren isimlerden biri olan McGovern, günlük basit alışkanlıkların bile doğaya zarar verdiğini söyledi. Sabit hattan röportajın gerçekleştiğini söyleyen Boggan, bunun sebebini ise, “Sabit hattan arayınca yaklaşık 5 gram karbondioksit salınıyor. Fakat bir bilgisayar aracılığıyla dizüstü bilgisayarda görüşme yapmanın 170 gram karbon salınımı yaratıyor” sözleriyle açıkladı.

E-POSTALAR BÜYÜK ZARAR VERİYOR

Bir e-posta göndermenin, Google’da bir arama yapmanın ya da Netflix’te bir film izlemenin de doğaya zarar verdiğini çünkü PC, telefon ya da akıllı TV’yi çalıştırmak için enerji harcandığını ve aynı zamanda veri merkezlerinin de enerji harcadığını söyleyen Boggan, “E-postalar kaç kişiye gönderildiği ya da bir eklenti olup olmamasına bağlı olarak 4 ile 50 gram CO2 salınımı yapıyor. Tek bir günde ortalama 320 milyar e-posta gönderiyoruz” yorumunu yaptı.

Makalede araştırma şirketi GigaOm’un araştırmasına da değinen Boggan, “Tek bir tweet 0.02 gram karbondioksit salınımı yapıyor. Bu da 60W’lık bir ampulün 17 saniye yanması demek. Günde 500 milyon tweet atılıyor. Tek bir Google aramasıyla 0.2 gram karbondioksit salınımı oluyor ve günde 3.5 milyar arama yapılıyor” ifadesini kullandı.

NETFLIX İZLEMEK, ARAÇ KULLANMAK GİBİ

Netflix’te bir saat boyunca bir şey izlemenin 100 gramın altında karbondioksit salınımı yaptığını yazan gazete, bunun akaryakıtla çalışan bir otomobille 400 metre gitmek kadar doğaya zarar verdiğini duyurdu. 2019’da Netflix’te ortalama bir kullanıcının 2 saat içerik tükettiğini yazan gazete, pandemi koşullarında bunun 3 saati aştığını da dile getirdi. Böylelikle Netflix’in doğaya verdiği zarar da daha arttı.

Öte yandan akıllı telefonların da çok ciddi bir şekilde doğaya zarar verdiğini yazan Daily Mail, “Elektronik cihazlar çevre kirliliğine büyük zarar veriyor. Ortalama bir akıllı telefonun üretimi sırasında yaklaşık 60 kilogram karbondioksit salınıyor. Bunun yanı sıra bu telefonları kullanırken yılda ortalama 5-6 kilogram karbondioksit harcanıyor” yorumunu yaptı.

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