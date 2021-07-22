Dünya genelinde internet kesintisi

İnternet kesintisi izleme platformu DownDetector, internet kullanıcılarının binlerce sorun bildirdiğini belirterek, hizmet kesintisinden etkilenen firmalar arasında HSBC, British Airways, Airbnb, Barclays, Lloyds, TSB ve Halifax'ın bulunduğunu bildirdi.

Çevrimiçi oyunlar için kullanılan PlayStation ağının yanı sıra Steam, Call of Duty ve EA oyun hizmetlerinin de kesintiden etkilendiğini kaydeden DownDetector, Kanal 4 ve ITV'nin de kesintiye uğradığını ifade etti.

Kullanıcıların söz konusu web sitelerine girmeye çalıştığında “Hizmet Kullanılamıyor”, “Sunucu geçici olarak hizmet veremiyor”, “Bu siteye ulaşılamıyor” gibi mesajlarla karşılaştığı belirtildi.

Bir DNS sağlayıcısı olan Akamai, Edge DNS hizmetiyle ilgili bir sorun olduğunu ancak şimdi çözüldüğünü ve hizmetin normal şekilde devam ettiğini açıkladı.

Akamai'nin Twitter’da yayınladığı yazılı açıklamada, “Bu sorun için bir düzeltme uyguladık ve hizmet normal şekilde işlemeye devam ediyor. Kesintilerin etkisinin tamamen geçtiğinden emin olmak için izlemeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Web sitelerindeki sorunların bildirilmesinden yaklaşık yarım saat sonra sorun çözülürken, İngiltere’de yerel saatle 17.00 sıralarında söz konusu sitelere yeniden erişim sağlandı. Web sitelerinde meydana gelen kesintilerin nedeni ise henüz bilinmiyor.