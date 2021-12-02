Dünya’ya en yakın “süper büyük kara delikler” bulundu

Astronomlar, Dünya'ya en yakın süper büyük kara deliklerin bulunduğunu duyurdu. Uzmanlar, Dünya'dan 89 milyon ışık yılı uzaktaki kara deliklerin birleşmek üzere olduklarını açıkladı.

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Bilim insanları, Dünya’ya en yakın süper büyük kara deliklerin bulunduğunu açıkladı. İki adet kara deliğin gezegenimizden 89 milyon ışık yılı uzakta olduğu belirtilirken, bu mesafenin en yakındaki kara delikten üç kat daha yakın olduğu da vurgulandı.

Astronomlar, iki kara deliğin birbirine yakın olduğunu ve aralarında 1600 ışık yılı mesafe olduğunu belirtti. Queensland Üniversitesi’nde görevli profesör Holger Baumgardt, “Gelecek 250 milyon yılda bu iki kara delik birleşerek bir devasa kara delik oluşturacak” dedi.

Fransa’dakİ Strasbourg Gözlemevi’nde keşfedilen bu kara deliklerden büyük olana NGC 7727 adı verilirken bunun Güneş’te tam 154 milyon kat daha büyük olduğu kaydedildi. Bilim insanları bir süredir galakside iki kara delik olduğundan şüpheleniyordu fakat bununla ilgili bir veri elde edemiyorlardı.

Strasbourg Gözlemevi’nde görevli olan astronom Karina Voggel, “Sonuçlar bize galakside gizli süper büyük kara deliklerin bulunmak için beklediğini gösterdi. Bu keşif, yerel gezegendeki süper büyük kara deliklerin toplam sayısının yüzde 30 artabileceğini gösteriyor” dedi.

Araştırmayı yürüten Steffen Mieske ise, “Bu keşif sadece bir başlangıç” diyerek çalışmaların devam edeceğini de aktardı.

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