Japonlar yaşlanmayı yavaşlatacak

Japon araştırmacılar, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar konusunda ciddi bir araştırmaya imza atıyor. Çalışma diyabet ve böbrek rahatsızlıkları gibi hastalıklara neden olan yaşlanan hücreleri ortadan kaldırabiliyor. Tokyo Üniversitesi’nden bir ekip, bu tedavinin kullanımının semptomları iyileştirebileceğini ve benzer hastalıkları önlemeye yardımcı olacağını öne sürüyor.

Japan Times’ın haberine göre, fareler üzerinde başarılı bir şekilde deneyleri tamamlayan uzmanlar, bulgularını geçen hafta açıkladı. Elde edilen verilere göre hücreler stres altında olduklarında yaşlanan hücrelere dönüşüyorlar ve vücut yaşlandıkça da sayıları birikerek artıyor.

Yaşlı farelerle yapılan önceki araştırmalar, bu hücreleri kaldırarak bazı yaşa bağlı bozuklukların gelişimini geciktirmenin mümkün olduğunu ortaya koymuştu. Bu çalışmada ilk kez bir tıbbi ajan kullanıldı. Bilim adamlarına göre, hücrelerin hayatta kalmak için glutaminaz 1 veya GLS1 genine ihtiyacı var.

Bir GLS1 inhibitörü ile dozlandığında, yaşlı farelerde yaşlanan hücreler elimine edildi ve sonuç olarak böbrek, akciğer ve karaciğerlerin tümü iyileşti. Arteryoskleroz veya diyabetli farelerde de gelişmeler görüldü.

“DEMANS GİBİ HASTALIKLARDA DA ETKİLİ OLABİLİR”

Çalışmanın baş yazarlarından Makoto Nakanishi, çalışmanın Demans gibi yaşla ilişkili diğer hastalıkların tedavisinde de etkili olabileceğini belirterek, “Önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde klinik deney aşamasına geçersek harika olur” dedi. Bu başarılı sonuçların insanların üzerinde de gerçekleşileceği umuluyor.