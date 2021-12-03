Microsoft kırmızı alarm verdi: “Google Chrome kullanmayı bırakın”

Microsoft, milyonlarca Windows PC kullanıcısını Google Chrome'u kullanmayı derhal bırakmaya çağırıyor. Teknoloji şirketi, kullanıcılarının Edge tarayıcısını kullanmasını istiyor ve insanların onu yüklemesini talep eden agresif mesajlar göndermeye başladı.

Sozcu.com.tr

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Binlerce Windows kullanıcısı, Microsoft’un Google Chrome’u kullanmayı bırakmaları için baskı yaptığı pencerelerden şikayet ediyor.

Teknoloji devi, kullanıcılara varsayılan Windows tarayıcısı Microsoft Edge’e geçerek zamandan ve paradan tasarruf edeceklerini vaat eden uyarılar gönderiyor.

Microsoft Edge’in Chrome ile aynı teknolojide olduğunu, ancak Microsoft’un ek güveniyle çalıştığını iddia ediyor.

Ancak Microsoft’un bu önerileri kullanıcıları bıktırdı. Windows kullanıcıları, Microsoft’un agresif stratejisinden şikayet etmek için Twitter’a gitti.

Teknoloji editörü Neville Lahiru; “Edge’i bu kadar agresif bir şekilde zorlamalarına gerek yok. Aslında şu anda oldukça iyi bir tarayıcı. Ancak bu yalnızca insanları geri çevirecek” dedi.

Teknoloji şirketi, müşterilere tarayıcısını kullanmaları için baskı yaptığı için daha önce de yasal sorunlarla karşılaşmıştı.

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