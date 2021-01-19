NASA, Türkiye’yi yer altı suları haritasıyla uyardı

NASA’nın Türkiye’nin yer altı sularına dair paylaştığı harita, Türkiye’deki kuralık tehdidini gözler önüne serdi. Yayınlanan haritaya göre Türkiye’nin büyük bir bölümünde yer altı suları ciddi derecede düşük seviyelerde.

Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla hesaplanan yeraltı suları haritasında mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri göstermekte.

TEHLİKE SADECE BARAJLARDAKİ DÜŞÜŞ DEĞİLMİŞ

Son aylarda Türkiye’de yağış oranları neredeyse her ay ortalamanın altında kaldı, İstanbul’da barajların doluluk oranı son 15 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı artışa geçse de NASA’nın yayınladığı haritayla tek sorunun barajlardaki su oranı olmadığı gözler önüne serildi. Yer altı sularının yenilenmesi için yağışların düzenli ve sürekli bir şekilde de gerçekleşmesi gerekiyor.

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