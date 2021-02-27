Sosyal medyada beğeni isteyenler laboratuvar faresi gibi

ABD ve Avrupa’dan araştırmacılar sosyal medya kullanıcılarından beğeni isteyenlerin üzerinde yaptıkları araştırmalarında, ‘beğenileri’ en üst düzeye çıkarma çabalarının, yiyecek ödülü arayan hayvanlarda da bulunan sözde ‘ödül öğrenme’ modelini takip ettiğini keşfetti.

Uzmanlar, Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformların geçen yıl her gün birkaç saat boyunca dört milyardan fazla insanın dikkatini çektiğini tahmin ediyor. Bazıları sosyal medya katılımını bir bağımlılığa benzetirken, bazılarının neden bu tür çevrimiçi platformlarla takıntılı bir şekilde meşgul olmaya yöneldiği belirsizliğini koruyor.

Araştırmacılar, yeni bulguların, uzmanların sosyal medyayla sorunlu katılımı ele almanın yeni yollarını keşfetmelerine yardımcı olabileceğini söyledi.

New York Üniversitesi’nden makale yazarı ve psikolog David Amodio, “Bu sonuçlar, sosyal medya katılımının ödül öğrenmenin temel, türler arası ilkelerini takip ettiğini gösteriyor. Bu bulgular, sosyal medyanın neden birçok insan için günlük hayata hakim olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.” dedi.

Profesör Amadio ve meslektaşları, yaptıkları çalışmada Instagram ve diğer platformlarda yaklaşık 4.000 kullanıcının bir milyondan fazla sosyal medya gönderisini analiz etti.

Araştırmacılar, insanların gönderilerini, aldıkları ortalama beğeni sayısını en üst düzeye çıkaracak şekilde yerleştirme eğiliminde olduklarını keşfettiler.

BEĞENİ AZ İSE YAPILAN PAYLAŞIM DA AZALIYOR

Özellikle, sosyal medya kullanıcıları, yüksek beğeni oranlarına yanıt olarak daha sık, daha az beğeni aldıklarında ise daha seyrek paylaşım yapma eğilimindedir. Hesaplamalı modeller, bu beğeni ile ilgili gönderme modelinin sözde ‘ödül öğrenme’ ile eşleştiğini ortaya çıkardı.

Özellikle, araştırmacılar, ‘Skinner Box’ olarak bilinen deneysel bir düzende gıda ödüllerini artırmak isteyen farelerle ‘beğenilerini’ en üst düzeye çıkarmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının davranışlarını karşılaştırdılar. Bu, hayvanların bir bölmeye yerleştirildiği ve belirli bir işlemi gerçekleştirdiklerinde yiyeceğe erişmek için ödüllendirildikleri yaygın olarak kullanılan bir testtir.

Bulgularını doğrulamak için, araştırmacılar daha sonra gönüllülerin Instagram ve benzeri bir platforma paylaşım gönderebilecekleri ve yanıt olarak beğeniler alabilecekleri bir çevrimiçi deney gerçekleştirdiler. Ekip, hipotezlerinin doğru olduğunu buldu.

Çalışmanın tüm bulguları Nature Communications dergisinde yayınlanacak.

İlginizi Çekebilir Instagram'a silinen fotoğrafları kurtarma özelliği geldi