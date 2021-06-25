Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11’in tarihini henüz resmileştirdi. İşletim sistemi yılsonuna kadar kesinleşmiş bir sürümde kullanıma sunulacaksa, çok önceden bir ön izleme (beta) yüklemek mümkün olacak.

Windows 11 Beta ne zaman gelecek?

Microsoft, Windows 11’in kullanılabilirliği konusunda henüz kesin bir tarih vermediyse, resmi Windows Insider hesabı, ön izlemenin önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma sunulacağını açıklıyor. Windows Central sitesine göre, Windows 11 beta 28 Haziran 2021’de gelebilir.

Beta sürümüne Windows Insider programının Geliştirme Kanalı aracılığıyla erişilebilir. Windows Insider programına erişimin geçerli bir Windows 10 lisansına sahip olanlar için tamamen ücretsiz.

Windows 11'in Windows 10'dan farkı nedir?

Windows 11, Windows 10’un tüm gücünü ve güvenliğini yepyeni bir tasarım ve yenilenmiş bir görünümle sunar. Windows 10'dan farkı ram bazından daha hızlı olması ve Ayrıca tüm yeni araçlar, sesler ve uygulamalarla birlikte gelir. Her detay düşünülmüştür. Hepsi, PC’nizde size yepyeni bir deneyim sunmak için bir araya geliyor.

Windows 11 özellikleri

HDR oyunlar Windows 11'e geliyor

Android uygulamalar Microsoft mağazasında satılacak

Yeni tasarım

Daha hızlı sistem (Windows 10'a göre güncellemeler %40 daha küçük olacak)

Yepyeni Windows Widget'lar

Tablet modu