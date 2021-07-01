Ali Bayramoğlu’nun uçaktaki mutluluğu!

Tarih 19 Mart 2013… O günlerde Yenişafak Gazetesi'nde yazan Ali Bayramoğlu şu cümleleri kurdu: “Ergenekon meselesi (soruşturması ve davası) etrafında yaşanan gelişmeler, ortaya çıkan gerçekler, ‘derin devlet' olarak tabir ettiğimiz bu yapının izdüşümünden başka bir şey değildir.”

4 ay sonra… Ergenekon kumpasında kararlar açıklandı.

Tarih 5 Ağustos 2013… AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ergenekon kumpasında açıklanan kararlara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı ve şu cümleyi kurdu: “Ülke olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğü adına tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün, Ergenekon'un bir terör örgütü olduğu resmen kabul edilmiştir.”

Önceki gün bir fotoğraf sosyal medyayı salladı. Dönemin AB Bakanı Egemen Bağış ile gazeteci Ali Bayramoğlu'nun uçakta karşılıklı şampanya içtikleri, Bayramoğlu'nun mutlu gülümsemesinin yansıdığı kare üzerine yorumlar yapıldı. Bayramoğlu o fotoğrafı şöyle açıkladı:

“… O fotoğraf 2011'de Egemen Bağış AB Başmüzakerecisi iken şimdi hatırlamadığım bir ülkeye yaptığı resmi yurt dışı ziyareti dönüşü devletin uçağında çekildi. Ben de gazeteci olarak o ziyareti izlemiştim. O tarihlerde Sezgin Baran Korkmaz muhtemelen henüz Kars'taydı. Şampanya da herhalde bakanın ikramıydı…”

Meselenin şampanya bölümü ‘dini hassasiyetleri' güçlü olan AKP'yi ve iktidarı ilgilendiriyor. Esas mesele ise… Bugün, hakkında o kadar çok iddia olan Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile bugün sözde muhalif Karar Gazetesi'nde yazan Ali Bayramoğlu'nu bu kadar yakınlaştıran ne? Esas mesele… Liberallerin AKP'yle olan aşkı! Altlarındaki kırmızı halı çekildiği için ‘muhalif' olan liberallerin bugün yine kendilerine ‘gül' uzatılsa koşa koşa o gülü almaya gidecekleri! Nasıl mı?

HDP'de liberaller atağa geçti

Bir diğer liberale geçelim… Erol Katırcıoğlu… Radikal, Taraf gibi gazetelerde ‘solculuk' yaptı! ‘Askeri vesayete karşı diğer ‘yoldaşları' gibi savaştı! Bugün HDP İstanbul Milletvekili… Önceki gün Fetullahçılara yakınlığıyla bilinen Kronos Haber isimli sitenin sorularını yanıtlayan Katırcıoğlu, görüşmede Biden'ın Erdoğan'a “Demokrasiye yönelik adımlar atarsanız size destek veririz” dediğine dair duyumlar aldıklarını belirtip AKP ile yeniden bir “çözüm süreci” başlatılırsa HDP olarak iktidarla uzlaşabileceklerini söyledi. Katırcıoğlu'nun cümlesi kelimesi kelimesine şöyle: “… (Erdoğan) Çözüm konusunda bir adım atmayı düşünürse tabii ki konuşuruz. Ben bunun doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü Kürt sorunu sadece Kürt sorunu değil. Türkiye'nin hem eksik demokrasisinin sorunu hem de ekonomik bir sorun. Kürt sorununu çözen bir Türkiye ekonomik sorunlarını da çözebilir.”

Kimlik temelli siyaset yapan HDP'nin liberal kanadı bu çıkışı yaptı. Ancak… Bu röportajın öncesi var.

Karayılan'a mesaj doğru mu?

Tarih 9 Haziran 2021…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden'la görüşme yapacağı tarihten beş gün önce…

PKK'lı Murat Karayılan, Kürtçe yayın yapan Sterk TV'nin yayımlanan özel programında dikkat çeken iddialarda bulundu. Erdoğan'ın kendilerine birkaç ay önce ‘aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini' ileri süren Karayılan, “Türkiye içinde ateşkes ilan edilmesi karşılığında, PKK'nin Türkiye sınırları dışındaki varlığına karışmama taahhüdünde bulunduğunu” ifade etti. Karayılan ‘gizli bir bilgi paylaştığını' iddia ederek şunları söyledi: “Başka bir şey daha var ve bu gerçekten gizli bir şeydi. Şimdiye kadar Mesud'u (Barzani) görürsem onunla paylaşırım ya da KDP yetkilileri ile görüşürsem söylerim, diyordum. Ancak şimdi bunu Kürt halkının ve kamuoyu önünde paylaşıyorum. Birkaç ay önce Türk devleti bazı dostlar vasıtasıyla, hatta Tayyip Erdoğan bizzat kendisi bize bilgi göndererek, ‘Türkiye'nin içinde ya da Kuzey Kürdistan'da ateşkes ilan edin, o zaman biz de Kürdistan'ın diğer parçalarında yapacağınız hiçbir şeye müdahil olmayız' dediler. Yani ateşkes ilan edin, işte KDP ile bir ihtilafınız var gidip onlarla savaşın…”

SONUÇ: Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, gazeteciler, oteller, Ali Bayramoğlu, Egemen Bağış derken nerelere geldik! Çünkü… Her konu magazinleştirilerek yazılıyor, konuşuluyor. Esasın üzerinden uzaklaşmamak gerek!