Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Hurda uçak yoktur bakımı yapılmayan uçak vardır

Yangınlara müdahale tartışmaları arasında en çok gündeme gelen Türk Hava Kurumu'nun (THK) “Ateş Kuşları” ismi verilen uçaklarının artık kullanılmaması oldu. THK, “Toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır” diye açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uçak falan yok” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil” dedi. Bu kadar çelişkili açıklamalar üzerine iki yıl önce yaptığı değerlendirmeler tekrar gündeme gelen general ne dedi?

Hava Kuvvetleri'nden 2012'de emekli olan pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'ı aradığımda ilk cümlesi şu oldu:

“… Yangın söndürme uçakları sadece bir ihale konusu değil, milli varlıklarımızı koruyan, yeri geldiğinde insani yardım desteği veren, diplomatik ilişkilere katkı sağlayan önemli bir kuvvet çarpanı ve stratejik bir milli güçtür…”

Kritik bir tespit: Uçaklar bir ihale meselesi değil… Beyazıt Karataş, “Diğer konu, Yunanistan envanterindeki CL-215'ler bizdekilerden yaşlı. Hurda uçak yok, bakımı yapılmayan uçak vardır” dedi.

THK üzerinden siyasi polemik yanlış

2007-2010 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcısı (Milli Silahlanma Direktörü) olarak görev yapan Tümgeneral Karataş, SÖZCÜ'ye şu tespitleri yaptı:

■ Yangın uçağına sahip olmak politik manevradır, stratejik bir durumdur. Yunanistan yangın uçaklarını uzun yıllardır kullanıyor. Unutmayın: Bir bardak suya ihtiyaç var. ‘Bu uçaklar uçmuyor' demek doğru değil. Elinizdeki gücü, stratejik gücü iyileştirmek için bu ülkenin kaynakları var. Kaynakları doğru kullanmak gerekiyor.

■ Siyasi polemik yapmadan bu konuyu çözmek gerekiyor. 4-5 milyon dolarlık bakımla yangın söndürme uçaklarını yenileyebiliriz. Bu konu milli bir konu. Azerbaycan, Rusya'dan gelecek uçakları beklemeden THK'yı güçlendirmek önemli.

■ Orman yangının daha büyüğü deprem. İstanbul depreminin büyük bir bölümünü yangınlar oluşturacak. 1999 depreminde TÜPRAŞ'a müdahale etmiştik. C-130 Hercules uçağı da kullanılmıştı o zaman.

Pakdemirli: THK uçakları Yunanistan yangını için hazır

Beyazıt Karataş, iki yıl önce sosyal medya hesabından sanki bugünleri anlatmıştı. 21 Ağustos 2019'da yaptığı 5 hatırlatmada THK uçaklarının önemine dikkat çekmişti. İki yıl önce yapılan hatırlatmaları bir kez daha yazalım:

Birinci hatırlatma: Kasım 2016… İsrail'de 13 noktada çıkan yangınlara Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçakları müdahale etti.

İkinci hatırlatma: Bakan Pakdemirli, Temmuz 2018'de şunu dedi: “THK yangın söndürme uçakları İzmir'de, Yunanistan yangınına yardım için hazır.”

Üçüncü hatırlatma: Demek ki… THK ve yangın söndürme uçakları sadece bir ihale konusu değil, milli varlıklarımızı koruyan, yeri geldiğinde insani yardım desteği veren, diplomatik ilişkilere katkı sağlayan önemli bir kuvvet çarpanı ve stratejik bir milli güçtür.

Dördüncü hatırlatma: Küresel ısınma sonucu önümüzdeki yıllarda tabii afet ve dolayısıyla orman yangınları ile daha sık karşılaşacağız. Şimdiden 2020 yılı mücadele programı için devlet güçlerinin koordinasyonuna ihtiyaç vardır.

Beşinci hatırlatma: THK'da uçuşa hazır olan beş uçağın 1'i İzmir'de, 4'ü de Ankara'da. 20 Ağustos 2019 tarihli fotoğrafta, İzmir Adnan Menderes Havaalanı askeri bölümünde THK'ya ait bir adet CL-215 Ateş Kuşları yangın söndürme uçağı görev beklemektedir.